Real Sebastiani, U17 Silver ko in trasferta: «Bene il primo tempo, poi troppo individualismo»

RIETI - Cade in trasferta l’U17 Silver del Real Sebastiani Rieti nella quinta giornata del girone B del campionato di categoria. I reatini, che venivano da due vittorie consecutive, escono sconfitti dalla sfida contro Guidonia per 69-48 (parziali: 10-8; 20-18; 19-11; 20-11). In una gara dove regna l’equilibrio, fatali sono i parziali delle ultime due frazioni, quando i padroni di casa raggiungono la doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto per poi chiudere la pratica definitivamente negli ultimi dieci minuti. L’U17 Silver chiude così il suo 2022 con un bilancio in campionato di due vittorie in cinque gare. I giovani amaranto celesti torneranno in campo mercoledì 11 gennaio contro la Libertas Roma sul parquet di Casa Real (palla a due alle 19.15).

Le dichiarazioni

Questo il commento del coach dell’U17 Silver del Rsr, Vittorio Morandi: «Partita giocata come le prime due di questo campionato. Meglio i primi due quarti, poi siamo andati peggiorando concentrandoci troppo sugli individualismi».