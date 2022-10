“Back to School”, da domani il Rsr torna sui banchi di scuola: si comincia con la Pascoli e Piazza Tevere

RIETI - Suona la campanella: la Sebastiani (ri)torna a scuola! “Back to School” per Alessandro Piazza e compagni, che a partire da giovedì 20 ottobre torneranno sui banchi di scuola per rivivere le emozioni dell’adolescenza, ma soprattutto per incontrare e interagire con gli studenti della nostra città.

In ogni istituto scolastico andrà una delegazione composta da tre giocatori e due dirigenti della società, ai quali gli studenti faranno domande inerenti al basket, alla vita quotidiana, al tipo di alimentazione adottata in ambito professionistico, per concludere poi l’incontro con un aspetto decisamente più ludico: tiri a canestro, distribuzione di gadget griffati Real Sebastiani Rieti e foto (o selfie) in ricordo della mattinata, dandosi poi appuntamento al PalaSojourner per sostenere la squadra dagli spalti durante le gare casalinghe.

«È essenziale, a nostro avviso, avvicinarci ai giovani perché c’è bisogno di riscoprire la vera essenza dello sport – dichiara Roberto Pietropaoli, proprietario della RSR – che sia esso praticato sul campo o seguito da spettatore. Nella nostra città il basket è da sempre una delle eccellenze territoriali riconosciute non solo a livello nazionale, ma anche oltre confine, vista la caratura dei cestisti che, nel tempo, hanno indossato la canotta Sebastiani. Per noi sarà un piacere incontrare gli studenti e ascoltare dalla loro viva voce i pensieri e le curiosità inerenti al nostro sport».

Nello specifico, in questa prima fase, il livello di scuole coinvolte sarà circoscritto a elementari e medie, ma nel corso della stagione, il progetto verrà esteso anche agli istituti superiori.

Le prime due scuole che avranno l’onore di fare da apripista al “Back to School” saranno la media ‘Giovanni Pascoli’ di Campomoro e l’elementare di Piazza Tevere, che giovedì alle 11,30 riceveranno le nostre due delegazioni, una delle quali prima di incontrare gli alunni, si recherà sulla Terminillese per deporre un mazzo di fiori sulla lapide che ricorda la morte dell’indimenticato Willie Sojourner, del quale proprio giovedì 20 ottobre ricorre il 17esimo anniversario da quel tragico incidente notturno che lo strappò alla vita terrena, a pochi giorni dal suo ritorno a Rieti.