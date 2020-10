Rieti, sabato il Real Sebastiani inaugura "Casa Real" al Gudini, saranno presentate anche le due maglie

RIETI - Real Sebastiani Rieti comunica che sabato 17 ottobre alle ore 11 presso il centro sportivo “Marco Gudini” situato nel quartiere di Molino della Salce, verrà inaugurata “Casa Real”, la nuova base operativa che la società ha creato all’interno della tensostruttura adiacente al campo di calcio che già da qualche giorno ospita le sedute d’allenamento della prima squadra, ma che col tempo diventerà un punto di riferimento anche per il settore giovanile.

Dopo il taglio del nastro, una volta messo piede sul parquet di “Casa Real”, la società presenterà le due maglie di gioco con le quali la Real Sebastiani Rieti esordirà già domenica a Ferentino contro la Luiss nella seconda giornata della Supercoppa Centenario e che caratterizzeranno l’intera stagione agonistica a tinte biancorosse.

Quella di sabato sarà anche l’occasione per conoscere le novità riguardanti la linea editoriale intrapresa dalla società per divulgare e far conoscere anche oltre i confini locali le proprie attività sportive ed i tanti progetti ad asse associate.

