Rieti, Pietropaoli: «L'anno prossimo voglio avere giocatori americani del livello del glorioso passato della Amg Sebastiani»

RIETI - Inaugurata stamattina all'Asso Sport Club la stagione agonistica del Real Sebastiani che esordisce domani in Supercoppa alle 18 a Scauri contro Formia (niente diretta streaming).



Squadra, staff tecnico e dirigenziale al completo sono stati presentati a pubblico e stampa ribadendo le forti ambizioni della società: il patron Roberto Pietropaoli e stato categorico «La squadra è nata per vincere, qualsiasi altro risultato sarebbe un fallimento. L'anno prossimo voglio avere giocatori americani del livello del glorioso passato della Amg Sebastiani».



Annunciata per la settimana prossima in data da definire l'inaugurazione della nuova "casa" del Gudini: «Quanti riescono a costruirsene una in poche settimane?» chiosa Pietropaoli, mentre tra i giocatori il neocapitano Simone Bagnoli ha sottolineato la gioia di «poter tornare a vestire la maglia della squadra di quella che considera da tempo la sua città».



Sul fronte impianto Pietropaoli prende atto che «la Npc, gestore del PalaSojourner, deve prima trovare spazio per le sue formazioni prima di affrontare l'ipotesi di poter farci giocare due gare interne di campionato al mese. Restiamo in attesa di novità, anche da Mariano Calisse, presidente della Provincia, ente proprietario dell'impianto, nel suo ruolo di figura sopra le parti. Nel frattempo il nostro campo è quello di Ferentino, ma restiamo in attesa di novità».

