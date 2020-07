Rieti, Paradiso Summer Basketball 2020, la prima volta di un camp in Sabina grazie al club di Poggio Mirteto

RIETI - Si tratta di un evento storico per la società Sabina City Basket di Poggio Mirteto che è riuscita ad organizzare, per la prima volta un camp di basket in Sabina, a Montopoli grazie alla collaborazione con l’Asd Paradiso. Il Paradiso Summer Basketball 2020 è iniziato lunedì presso il circolo sportivo di via Paradiso con la prima settimana alla quale ne seguiranno altre due dal 13 al 17 e dal 20 al 24 luglio. Si gioca a basket, si allenano i fondamentali e soprattutto ci si diverte come è nello spirito dei camp estivi. Al termine ai ragazzi verrà regalata una maglia da gioco.



La soddisfazione dello staff

«Lo scorso anno di questi tempi inauguravamo il nuovo playgruond delle Magnolie a Poggio Mirteto – spiega uno degli organizzatori, Massimiliano Salustri- adesso siamo partiti col nostro camp. Un camp storico, il primo interamente dedicato al basket in Sabina e mi sia consentito dire con una punto di orgoglio dopo tanti sacrifici che ci sentiamo gratificati io, lo staff e la presidente Elena Caporali, di fare qualcosa di veramente bello ed importante per i ragazzi e per la nostra collettività». All’inaugurazione del camp, lunedì scorso col primo turno dei ragazzi iscritti, erano presenti anche i sindaci di Poggio Mirteto e di Montopoli, rispettivamente Giancarlo Micarelli ed Andrea Fiori.



Gli ospiti

Allenamenti, sudore e divertimento da parte dei ragazzi coi coach e lo staff tecnico del camp. Durante le settimane del camp sono attesi anche ospiti esterni come Mauro Angelucci (allenatore serie C Npc Willie Basket Rieti) oggi pomeriggio, Dante Calzoni coach assistente di Valerio Bianchini nella storica vittoria del Banco Roma in coppa campioni negli anni ‘80 che sarà a Montopoli mercoledì 15 luglio e poi Gianluca Tilli responsabile tecnico della Willie basket Rieti.

Per info su orari, costi e altri aspetti organizzativi: 339/2326903

© RIPRODUZIONE RISERVATA