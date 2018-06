di Luigi Ricci

RIETI - Dopo 14 anni di attesa Trieste torna in serie A avendo spazzato via Casale Monferrato con un 3-0 forse troppo pesante per i piemontesi, privi da gara 1 di un giocatore chiave come Tomassini, la cui assenza ha ampliato il gap fisico e di organico già favorevole a Trieste: squadra dal roster lunghissimo - dove milita anche Alessandro Cittadini che nel 2007 conquistò la serie A a Rieti con la Nuova Sebastiani - e che ha perso una sola gara in tutti i playoff.



Trieste ha vinto 63-72 gara 3 a Casale Monferrato ed è stata sempre avanti, salvo il temporaneo vantaggio 57-55 dei padroni di casa al 33’ grazie a una tripla di Sanders (il migliore per i suoi, 22 punti), cui ha subito replicato Green per pareggiare. A quel punto gli uomini del coach Marco Ramondino avevano dato fondo a tutte le residue energie mentre quelli di Eugenio Dalmasson, trascinati da un favoloso Cavaliero (23 punti, 7/12 da 3), innestavano le marce alte per la volata finale senza farsi più riprendere.



Rivelatasi indiscutibilmente la migliore delle 32 squadre di A2, Trieste, senza nulla togliere al suo blasone, sale in serie A superando altre due società ancor più ricche di storia come Fortitudo Bologna e Treviso, che dovranno riprovarci la prossima stagione, quando le promozioni saranno tre, dopo che è stato eliminato l’imbuto dal collo strettissimo imposto da una impietosa e ingiusta formula che finalmente va in pensione e che per troppo tempo ha impedito a club importanti di tornare nei giusti palcoscenici, vanificando anche gli investimenti di altre società ugualmente meritevoli di essere promosse.

