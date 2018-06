di Luigi Ricci

RIETI - Difficile dire quanto abbia pesato sull’80-69 che ha sancito il 2-0 di Trieste su Casale Monferrato l’assenza del playmaker Giovanni Tomassini, infortunatosi a un ginocchio in gara 1 e fuori per l’intera serie. Il coach Marco Ramondino non è certo uno che va in cerca di scusanti ma sin dalle prime battute ai piemontesi sembrava mancare qualcosa, senza nulla togliere alla ottima macchina offensiva guidata da Eugenio Dalmasson.



Trieste è partita bene chiudendo il primo quarto in vantaggio 19-12. Casale però non ha mollato, ha pareggiato il secondo periodo 16-16 andando la riposo 35-28. Nella ripresa però i padroni di casa hanno alzato il livello della difesa costringendo gli ospiti a correre e ad accelerare le conlusioni per tenere il ritmo, e hanno così imposto il miglior atletismo che si conosceva sin da prima dell’inizio della finale.



Chiuso il terzo periodo 63-46, Trieste (Green e Mussini 15) ha gestito il recupero di Casale Monferrato (Martinoni 20, Sanders 19) che non ha mai voluto arrendersi. Ora Casale deve vincerne tre: non sarà facile ma in casa propria proverà almeno a pareggiare sperando di potersi giocare l’incognita di gara 5 in trasferta.

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:50



