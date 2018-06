di Luigi Ricci

RIETI - Pur essendo stata disputata ieri gara 1 della finale per la promozione in serie A, vinta 83-79 da Trieste su Casale Monferrato, sembra doveroso dare la precedenza alle final four di Montecatini per la promozione in A2, cui sono accedute nell’ordine Piacenza, Cento e Cassino.



Sabato scorso Piacenza - guidata dall’ex Npc Nicolas Stanic, alle terza promozione dopo Rieti ed Eurobasket Roma, e sempre al primo tentativo senza mai dover ricorrere alla finale di recupero – ha battuto 79-62 Cassino, dove Simone Bagnoli è stato limitato dai falli nel finale. Invece nell’altra gara di sabato Cento ha superato 65-58 San Severo. Da rilevare che per la prima volta nella storia ci sono due squadre di A2 nella stessa città, cioè a Piacenza.



Ieri invece la vittoria al fotofinish per 78-75 di Cassino sulla favorita San Severo, oltre a regalare la promozione al reatino d’adozione Bagnoli, è stata sicuramente accolta con soddisfazione dalle squadre del Lazio, che salgono così a 5, regalando una ulteriore breve trasferta nel calendario e un nuovo derby. E’ stato proprio un tiro libero (su due) a 3” dal termine dell’ex pivot di Virtus Rieti, Nuova Sebastiani, Rieti Basket Club e Npc, a fissare il punteggio finale, a cui la tripla di Smorto non ha potuto rimediare per mandare le squadre al supplementare.



Tornando all’A2, Casale Monferrato (Martinoni 22, Tomassini 14) ha tenuto a lungo in scacco Trieste (Green 22, Bowers 21) e probabilmente la svolta è arrivata al 36’ (73-70) quando un ottimo Tomassini è dovuto uscire per un infortunio a un ginocchio che si spera non sia grave. Trieste ha infatti approfittato del breve sbandamento di Casale per allungare leggermente, anche se a -4” i piemontesi si erano riavvicinati 82-79 con una tripla di Martinoni, ma poi hanno dovuto commettere fallo mandando in lunetta Green, il quale ha segnato un libero su due (83-79), dopodiché Blizzard ha mancato l’ultimo tiro. La finale si prospetta comunque equilibratissima.

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA