di Luigi Ricci

RIETI - Nessuna delle due più blasonate società di A2 disputerà la finale dei playoff. Dopo Treviso, infatti, è stata la volta della Fortitudo Bologna a essere eliminata 3-1 da Casale Monferrato del coach Marco Ramondino, condotta a un passo da un traguardo storico per il club piemontese. Ma per compierlo dovrà violare il fattore campo di Trieste, che giocherà gara 5 in casa. Però a questo punto Casale Monferrato sembra l’unica squadra in grado di farlo, oltre a vendicare l’onore ferito del girone ovest.



Ancora deludente Bologna che sconta un’errata costruzione di squadra all’origine, dopo aver puntato su stranieri di modesta qualità fidandosi troppo del valore degli italiani. Però il Il trio Cinciarini, Rosselli, Mancinelli non può fare miracoli contro un'avversaria troppo ben organizzata e la Fortitudo perde 67-82 dopo essersi arresa già al 10’ (9-30) per poi piombare fino a -29 (24-53 al 21’). Per i bolognesi nessuno da salvare, incluso Pozzecco, per l’ennesima volta espulso, addirittura negli spogliatoi durante l’intervallo. Forse per dare una carica che ormai la sua squadra non poteva più recuperare. Ottimi Martinoni (25, nella foto) e Blizzard (14) per Casale Monferrato, alla vigilia di una incertissima finale che promette scintille.



A proposito di finali: ecco gli accoppiamenti delle final four di serie B di Montecatini in programma sabato e domenica prossimi. Aprirà Cassino-Piacenza che vedrà lo scontro tra due ex giocatori di Rieti: Simone Bagnoli e Nicolas Stanic. Seguirà San Severo-Cento, dai più considerata la vera finale della serie B, tanto da ritenere che chi perderà tra Cassino e Piacenza non avrà scampo nello spareggio di domenica contro la perdente tra pugliesi ed emiliani. A questo punto non resta che attendere il verdetto del campo.

