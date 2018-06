di Luigi Ricci

RIETI - C’è già una finalista in A2 per la promozione in serie A, si tratta di Trieste che ha spazzato via Treviso 3-0 travolgendola in casa propria 54-86. Purtroppo la squadra di Pillastrini non ha saputo reagire allo shock del 2-0 iniziale e non ha opposto alcuna resistenza nemmeno al Palaverde (Brown e Swann 14) davanti alla prova collettiva dei friulani (Mussini il migliore con 15 punti) che ora aspettano di conoscere la sfidante sapendo di avere comunque il diritto a giocare gara 5 a Trieste.



Ha invece reagito bene la Fortitudo Bologna che ha accorciato le distanze 1-2 su Casale Monferrato, rimasta in partita poco più di 20’ minuti quando sul 37-31 ha fallito tre triple consecutive per portarsi a -3. Da quel momento la squadra di Pozzecco (Pini, 16, il migliore. Nella foto) ha allungato alzando il ritmo e forse, inconsciamente, i piemontesi (Tomassini 11, Martinoni 10) hanno deciso di risparmiare energie per gara 4, domani sera, sapendo anche di avere gara 5 in casa il 7.



In serie B anche Cassino imita Trieste infliggendo il 3-0 a Barcellona, demolita 92-76 grazie al solito immarcabile Bagnoli da 31 punti e 9 rimbalzi, qualificandosi alle final four di Montecatini del 9 e 10 per la promozione in A2.

