di Luigi Ricci

RIETI - Nessuna sorpresa nel primo turno delle semifinali dei playoff di A2. Trieste infatti ha superato in casa propria Treviso 84-78 e mira a fare il bis questa sera. I veneti hanno condotto la prima parte della gara 36-40, mentre i friulani sono emersi nella ripresa (parziale 48-38) imponendo il loro ritmo e controllando nel finale il piccolo vantaggio acquisito. Green (29 punti) dominante per Trieste, spalleggiato da Da Ros (12) e altri tre in doppia cifra. Stranieri in ombra a Treviso (Brown 4, Swann 11) e non bastano Antonutti (17), Imbrò (11) e Fantinelli (10).



Palpitante battaglia invece tra Casale Monferrato e Fortitudo Bologna, I piemontesi non si fanno intimidire dal blasone e prevalgono 85-83 al termine di un match che ha cambiato più volte leader. Il canestro del sorpasso definitivo lo segna dai 6.75 Tomassini (18 punti, nella foto) a -10”. Poi Casale spende bene un fallo a disposizione e allo scadere il tiro di Mancinelli non va a segno. Grande prova anche di Sanders (16) per i toscani, mentre per Bologna, al solito, poco peso degli stranieri (Okerafor 7, McCamey non schierato) e la partita la reggono i veterani Mancinelli (31), Cinciarini (19) e Rosselli (11) ma non basta. Domani si replica.

Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:36



