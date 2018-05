di Luigi Ricci

RIETI - Sono Casale Monferrato-Fortitudo Bologna e Trieste-Treviso le due semifinali dei playoff di A2 che vedono piemontesi e friulani godere del vantaggio del campo. Ma mentre Treviso aveva già chiuso i conti 3-0 con Ferrara, per le altre c'è voluta una partita in più per passare il turno.



Casale Monferrato continua a tenere vivo l'orgoglio del girone ovest vincendo a Udine al fotofinish 74-75 al termine di una gara condotta nella prima metà, ribaltata dai padroni di casa al 30' (65-54), salvo poi subire un break di 9-21 nell'ultimo quarto e fallire con Raspino la tripla del possibile sorpasso. Inutili le prove di Caupain (19) e Dykes (16) - Mortellaro 6 punti e 7 rimbalzi - contro quelle di Martinoni (20), Sanders e De Negri (12).



Se l'ex Nuova Sebastiani Lino Lardo esce dai playoff, l'altro ex Nsb Guido Rosselli segnando 23 punti, come pure Cinciarini, dilaga a Verona 77-92 rendendo inutile la resistenza di Greene (19) e Amato (18).



Infine, a Porto San Giorgio, Montegranaro si è dovuta arrendere 65-71 contro Treviso dopo avere condotto 52-46 al 30'. Alla fine però l'impietoso il break di 7-25 ha chiuso la partita che ha visto due soli uomini a a quota 20: il marchigiano Corbett (20) e il vincitore Da Ros (23).



In pratica sono in semifinale le quattro squadre pronosticate: si comincerà il 24 e nel caso si arrivasse a una finale tra le due prime, cioè Casale Monferrato e Trieste, che hanno chiuso entrambe la regular season a 44 punti, il vantaggio del campo toccherà a quest'ultima grazie al più alto quoziente canestri.









