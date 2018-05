di Luigi Ricci

RIETI - Dopo lo scossone provocato dai quarti di finale dei playoff che ha fatto sparire sette squadre su otto del girone ovest lasciando in lizza solo Casale Monferrato, gara 1 dei quarti di finale ha rispettato i valori in campo.



Trieste ha travolto Montegranaro 105-74 e Treviso ne ha inflitti venti a Ferrara (94-74). Anche la Fortitudo ha superato Verona 78-68 gestendo il vantaggio dei primi 20 minuti (50-37) dai vari tentativi di rimonta dei veneti. Per il coach Gianmarco Pozzecco non si prospetta una serie facile.



Grande equilibrio invece tra Casale Monferrato e Udine, vinta 83-81 dai padroni di casa che recuperavano l’infortunato Marcius. Gara vibrante con cinque giocatori in doppia cifra per parte. All’intervallo la squadra di Lino Lardo conduceva 31-41, e al 30’ era ancora avanti 52-60. C’è voluta tutta la perizia strategica del coach Ramondino per arginare gli alti ritmi graditi a Dykes (23) e compagni: infatti i secondi 20 minuti sono terminati 31-21 per Casale Monferrato. Decisivo il break di 11-2 in apertura dell’ultimo quarto che ha permesso il sorpasso a Casale (63-62) sul quale ha poi costruito un piccolo vantaggio difeso fino al termine. Per la cronaca 10 punti e 5 rimbalzi di Mortellaro mentre il migliore per i piemontesi è stato Sanders(17, nella foto).



Nei playout invece Napoli, priva dell’infortunato Turner, che il coach Bartocci non ha rischiato per averlo al meglio per gara 2 e l’eventuale gara 3, vende cara la pelle a Roseto, dove ha perso 80-73, ma ha condotto per metà gara. Alla fine ha prevalso la maggiore profondità dell’organico degli abruzzesi (Ogide 15 punti e 12 rimbalzi, Carlino 14 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) malgrado gli sforzi di Thomas (18) e Mascolo (17). Gara 2 a Napoli sarà difficilissima per Roseto soprattutto se i partenopei recupereranno al meglio Turner.

