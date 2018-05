di Luigi Ricci

RIETI - Una vera e propria strage di squadre dell’ovest oppure, per metterla in termini meno drammatici, un 6-1 di stampo tennistico che può diventare 6-2 solo se Scafati domani supererà Ferrara dell’indomabile Hall (nella foto), riemersa dallo 0-2 al pareggio, costringendo i campani ad andare in ritiro per ritrovare la concentrazione necessaria a superare il turno. Questa la situazione degli ottavi di finale dei playoff di A2.



Ed è negativamente significativo che siano rimaste in vita solo le due dell’ovest che hanno affrontato le peggiori dell’est: cioè Casale Monferrato, che ha superato 3-0 Jesi, giunta 8^, mentre già Scafati sta soffrendo tremendamente contro la 7^.



Per il resto, Trieste e Bologna hanno spazzato via Treviglio e Agrigento con un secco 3-0, come pure Verona, 6^ a est, che ha ribaltato il fattore campo ai danni di Legnano, 3^ a ovest. Appena un po’ più di fatica per Treviso ai danni di Trapani e per Udine su Tortona, entrambe vittoriose 3-1, come pure Montegranaro, 5^ a est, che ha eliminato anch’essa 3-1 Biella, 4^ a ovest, che nel proprio girone sembrava una inarrestabile macchina da guerra, trascinata da Ferguson e Bowers. C’è da meditare sul grande squilibrio che regna da anni tra est e ovest ma che, principalmente, dipende da una maggiore disponibilità economica delle squadre della più ricca Italia orientale.



Quanto ai playout, domenica inizierà la finale tra Roseto e Napoli che, obiettivamente, pare sfavorita ma che su una serie di sole tre partite non va sottovalutata dagli abruzzesi, eliminati a fatica dalla Virtus Roma, il cui presidente Toti ha annunciato che si stanno stringendo contatti con un forte partner finanziario e che l’anno prossimo si lotterà per tornare in A1. Sarà vero?

