di Luigi Ricci

RIETI - Otto serie di playoff: un solo pareggio e sette 2-0. Questo il bilancio dei primi due turni degli ottavi dei playoff di A2. L’unica sfida in equilibrio è quella tra Biella e Montegranaro, mentre per le restanti soltanto Casale Monferrato (contro Jesi) e Scafati (contro Ferrara) tengono alto il nome del girone ovest, per un 5-2 a favore dell’est dovuto anche al dominio delle corazzate Trieste (su Treviglio), Bologna (su Agrigento) e Treviso (su Trapani), dalle quali dovrebbe uscire la fortunata a salire in A1, sorrette da Udine (Tortona) e Verona (su Legnano), quest’ultima unica per ora a ribaltare il fattore campo (6^ contro 3^) e a ribadire che il livello medio dell’altro girone rimane anche per quest’anno più elevato. Tra questa sera e domani si disputa gara 3 ed è probabile che arrivi già qualche 3-0.



Diversi gli ex reatini (sia della Npc che della Nuova Sebastiani) nelle squadre dell’Est: a Udine, diretta da Lino Lardo, c’è Chris Mortellaro; a Trieste gioca Cittadini; ben due ex a Bologna: Rosselli (nella foto) e Chillo. Nell’ovest, come noto, ci sono Rossi a Treviglio, Zanelli a Legnano, Spizzichini e Pipitone a Scafati.



Difficilmente Treviglio, dove il miracoloso Frazier ha ora dimezzato le medie realizzative, Trapani e Agrigento ce la faranno rispettivamente contro Trieste, Treviso e Bologna. Ma anche Jesi contro Casale Monferrato. Invece Ferrara di Mike Hall può provare a impattare in casa con Scafati, come Tortona e Legnano non paiono ancora spacciate contro Udine e Verona. I brividi veri invece arriveranno tra Montegranaro e Biella: grande sfida tra stranieri, Ferguson e Bowers da un lato e Corbett e Powell dall’altro.



A proposito di brividi, quelli veri, nei playout Napoli, superata 2-0 da Piacenza, attende di sapere chi affronterà, tra Virtus Roma e Roseto, nella finale per la retrocessione. La Virtus, dopo aver dominato gara 1 si è fatta rimontare nel finale a Roseto e domenica tornerà al PalaTiziano per imporre di nuovo il fattore campo in una sfida dove più che la tecnica, conteranno i nervi saldi.

Venerd├Č 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA