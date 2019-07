© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Presentato presso i Giardini del Vignola il girone di qualificazione alla Fiba Europe Cup 3 contro 3 under 18 maschile e femminile di basket, in programma sabato a domenica in piazza Vittorio Emanuele dove su due campi si alterneranno 15 squadre (9 maschili e 6 femminili) in rappresentanza di Italia, Spagna, Germania, Polonia, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Croazia e Serbia. Un evento di livello internazionale che attirerà spettatori dall’Italia e dall’estero i quali, nel villaggio allestito in piazza Cesare Battisti, troveranno stand a promuovere prodotti ed eccellenze locali. Lo Street Basket Committee Rieti, composto dal presidente Federico Rinaldi, Giuseppe Cattani (presidente della Npc) e Alessandro Pinto (segretario) ha illustrato il torneo, che inizierà sabato alle 17 con Irlanda-Gran Bretagna B e Spagna-Serbia B maschili.L'ltalia esordirà alle 20 contro la Germania A."Un evento da sfruttare nella sua grande potenzialità - ha detto Cattani - Rieti andrà in diretta streaming in tutto il mondo per due giorni. Un volano importante per il futuro, per ottenere altre manifestazioni, per far conoscere Rieti e scuotere una situazione generale ancora statica. Rieti deve crescere non solo sportivamente ma anche nella mentalità. Sono occasioni da non perdere. Altre ne dobbiamo creare e le stiamo studiando"