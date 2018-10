Ultimo aggiornamento: 11:21

RIETI - Trenta anni fa moriva in un incidente stradale Elio Pentassuglia, allenatore al cui nome è legato il periodo aureo della Amg Sebastiani Basket, creata dal presidente Renato Milardi, dei vari Willie Sojourner, Roberto Brunamonti, Cliff Meely, Domenico Zampolini, Lee Johnson, Gianfranco Sanesi, Mauro Cerioni, Pino Danzi, Alberto Scodavolpe, Antonio Olivieri, Piero Torda, che disputò tra il 1978 e il il 1980 due semifinali scudetto e due finali di Coppa Korac, conquistata nel 1980 battendo il Cibona Zagabria nella finale di Liegi del 26 Marzo.Pentassuglia era arriva a Rieti nel momento giusto, sostituendo Paolo Vittori nel 1976, mentre alla Sebastiani crescevano giovani campioni e dagli Stati Uniti, grazie ai consigli di Richard Pecudani, arrivava uno straniero meglio dell'altro, a cominciare dal leggendario Willie Sojourner. Big Elio gestì a dovere questo mix di giovani talenti, stranieri di altissimo livello e veterani ex nazionali e non, ottenendo risultati irripetibili. Raggiunto il top a Rieti, la sua carriera proseguì a Varese e poi nella natìa BrindisiQuando nel 1988 la Amg Sebastiani retrocedette in serie B, per provare a tornare immediatamente in serie A2 il presidente Otello Rinaldi richiamò in panchina Elio Pentassuglia, al cui nome era legato il periodo più bello e ricco di soddisfazioni della società. Purtroppo la stagione fu condizionata da un terribile evento. Pentassuglia, dopo il match casalingo con Imola, il 31 ottobre, partì in auto per andare a trovare i genitori a Brindisi. Non arrivò mai. A Mola di Bari la sua Lancia Thema, a causa di un cantiere mal segnalato, si scontrò frontalmente con un’altra auto. Morirono entrambi i conducenti.