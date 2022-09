Npc Women, scatta la preparazione. Roster rivoluzionato per una salvezza tranquilla

RIETI - Al via questa sera la stagione 2022/23 della Npc Women Rieti. Alla guida confermatissimo Paolo Matteucci, che quest’anno verrà supportato da Gabriele Rinaldi e Leonardo Ciani. Il preparatore fisico sarà invece una vecchia conoscenza Npc, ovvero Roberto Carapacchi.

La squadra, dopo la salvezza ottenuta la passata stagione, parteciperà al campionato di serie B laziale. Le squadre partecipanti al campionato saranno: il Basket Roma, San Raffaele, Esquilino, Smit Roma, Virtus Albano, Virtus Aprilia, Basket Frascati, Bull Latina, Elite Roma, Ants Viterbo e appunto Npc Rieti.

L’Obiettivo per questa stagione è una tranquilla permanenza nella categoria; la formazione a disposizione di Paolo Matteucci, sarà in gran parte rivoluzionata rispetto alla passata stagione. Si riparte però dalle conferme del capitano Alessia Graziani e del play Ludovica Orsini. Insieme ad Orsini completano il reparto degli esterni la guardia bulgara 2001 Anna Stoyanova che ha chiuso la scorsa stagione ad Angri in B ,nel girone campano, a 12 punti di media a partita ed il giovane play del 2004 Annamaria Basile che si è messa in luce nella scorsa stagione con la maglia della Smit Roma.

Arrivano da Angri anche il duo Sofia Mazzullo e Francesca Tolardo; proprio la Tolardo guardia/ala del 1995 sarà una delle principali armi offensive del team reatino dopo aver chiuso la scorsa stagione ad oltre 13 punti a partita. Intensità difensiva e solidità sotto i tabelloni invece per Sofia Mazzullo ala forte classe 2002. A supportarla in vernice, Francesca Chiarella classe 1995 proveniente dalla Alma Patti club di A2 che ha chiuso, la scorsa stagione in semifinale playoff, con 4 punti e 3 rimbalzi in 18 minuti di utilizzo a partita. Aggregate al roster della prima squadra anche le giovani reatine Giada Ciancarelli e Marta Di Carlo.