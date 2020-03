© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Settimana intensa per il settore giovanile della NpcUnder 20Un doppio e impegnativo confronto per la squadra allenata da Mauro Angelucci che ha dovuto affrontare due sfide con compagini di prim’ordine nel Campionato elitè dell’under 20. Una vittoria e una sconfitta al termine del tour de force con due belle gare, ben giocate contro avversarie quotate. Contro le Stelle Marine sempre in testa fino alla fine, i ragazzi di Angelucci sfoderano una prestazione super che però non riescono poi a ripetere contro la capolista Valmontone anche se la Npc è stata in partita fino a 4 minuti dal termine.Npc Willie basket Rieti 88 - Stelle Marine 80Parziali: 20-21; 27-17; 19-19; 22-23NPC Willie Bk Rieti: Nacchia 18, Cornacchiola 15, Luzzi 22, Bizzoni 7, Fornara 16, Emiliani 4, Marcetic 1, Cattani, Ramacogi, Barsotti, Colasanti 5, Vukrobat. All: AngelucciNpc Willie basket Rieti – Virtus ValmontoneNpc Willie basket Rieti 74 - Virtus Valmontone 94Parziali: 28-21; 18-29; 20-20; 8-24NPC Willie Bk Rieti: Nacchia 17, Cornacchiola 4, Luzzi 13, Santarelli 3, Fornara 27, Emiliani 5, Marcetic 3, Cattani n.e., Ramacogi, Barsotti, Colasanti 2, Vujanac n.e. All: AngelucciUnder 18 GoldNon si ferma più la squadra di Andrea Auletta che ieri sera, offrendo un’altra bella prestazione che consolida il secondo posto in classifica nel proprio raggruppamento (nella foto di Alice Matteucci un'azione), ha mostrato un gioco spumeggiante e votato al sacrificio quando c’è da difendere. Il coach a fine gara soddisfatto per la prova corale di squadra ha definito la partita con Montesacro “forse la più bella della stagione a livello di intensità e gioco di squadra”.Montesacro Roma - Npc Willie basket Rieti 63 – 74Parziali: 10-21; 26-22; 11-21; 16-10Npc Willie bk Rieti :Marchetti 6, Imperatori, Santarelli 15, Chiavolini 12, Jhon 9, Marcetic, Rinaldi 3, Mammoli 17, Cattani, Barsotti 4, Nacchia 8. All. AulettaUnder 16 GoldCade al cospetto del DBS Roma la squadra di Fabio Vaccaro che tuttavia resta tra le migliori squadre del proprio raggruppamento.Npc Willie basket Rieti 45 - DBS Roma 63Parziali: 7-15 9-14 9-11 20-23NPC Willie Bk Rieti: Faraglia 1, Marini 2, Conte, Spadoni, Cortellesi, Marchili 6, Rinalduzzi 6, Bolletta 4, Galasso 5, Lunari 2, Ambrosi 16, Roversi 3. All. VaccaroUnder 16 SilverTrasferta amara in quel di Mentana per la compagine di Vittorio Morandi sconfitta dall’Amatori basket al termine di una gara difficile passata sempre ad inseguire.Amatori Bk 59 - Npc Willie basket Rieti 45Parziali: 20-8,14-10,7-14,18-13NPC Willie Bk Rieti: Dionisi 2, Rivoltella 4, Conti 19, Santoprete 4, Di Virgilio, Pinna 4, Di Santo, Caluisi 4, Mostarda 4, Carlini 4, Bonafaccia, Brentegani 2. All. MorandiUnder 15 EccellenzaDopo due successi consecutivi la squadra di Andrea Ruggeri cede a Roma contro l’Olimpia San Venanzio.Olimpia Roma Bk 96 - Npc Willie basket Rieti 50Parziali: 24 – 18; 25 – 7;¸ 27 – 12; 20 – 13NPC Willie Bk Rieti: Federici 9 – Colantoni 7 – Conti 6 – Orsini – Feliciangeli – Santoprete 11 – Capasso 2 – Vergji 6 – Cattani 7 Coach RuggeriUnder 14 èlitePerde anche la squadra di Mario Cottignoli a Palestrina dopo un buon avvio di gara, con il vantaggio inizialmente accumulato che è stato via via risucchiato da un’ottima Palestrina.Pall. Palestrina 75 - NPC Willie Bk Rieti 62Parziali: 19-27, 42-38, 56-49NPC Willie Bk Rieti: Roversi 6, Bizzarri 8, Colasanti, Margarita , Luise, Enei, Panetti, Casciani, Maccaroni 15, D’Ippolito 10. All. CottignoliUnder 13Vince ancora ed è seconda in solitaria la squadra di Sergio VioContigliano – Fortitudo Roma 62 – 35FemminileSerie CGrande rammarico per la sconfitta interna contro San Lorenzo da parte della Npc che perde per soli 4 punti. Prossimo impegno a Guidonia.Npc Willie basket Rieti – Atletico San Lorenzo 50 – 54Parziali 14-11 8-19 11-15 17-9Valcheva J. 14- Fiorentini 13- Marcotullio 11- Barbacci 6- Valcheva D. 5- Aloisi 1- Vignoli- Graziani- Vergij- Capasso V.- Capasso L.- Spadoni. All. ScagnoliUnder 14Vittoria in trasferta per le under 14 Reatine che sbancano il parquet di Ladispoli portando a casa una importante vittoria.Bk Città di Ladispoli 51 - Npc Willie basket Rieti 81Parziali: 11-20, 23-18, 10-21, 7-22NPC Willie Bk Rieti: Nobili 22, Capasso V 16 , Capasso L 21, Consorti 10 , Picuti 2:, Iacuitto A, Iacuitto G, Ciancarelli, Di Carlo 2 , Pasquetti 8, Di Mario, Leonetti. Coach: Paolo Matteucci.