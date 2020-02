Under 20

Under 18 Gold

Under 16 Gold

Under 16 silver

Under 15 eccellenza

Under 14 elite

Under 13

FEMMINILE

Serie C

Under 14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tante le gare disputate nell'ultima settimana dalle squadre del settore giovanile della Npc Willie basket Rieti.Ancora una partita affrontata in totale emergenza con la formazione largamente rimaneggiata, falcidiata da assenze ed infortuni, da parte del team di Mauro Angelucci che perde a Roma contro la Smit. Al di là della sconfitta però da registrare alcune note positive: l’esordio di Boris Vukobrat (classe 2004) in under 20, la buona prova del serbo Djordje Marcetic autore di 19 punti malgrado sta muovendo da qualche settimana e gradatamente i primi passi sul parquet dopo un lungo stop che lo ha costretto ai box per diversi mesi tra infortunio e riabilitazione e, non da ultimo, il ritorno in squadra (anche se a Roma ha fatto solo riscaldamento e poi panchina) di Andrea Finco dopo il grave infortunio ad inizio stagione che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per oltre 5 mesi. Prossimo impegno per l’under 20 sabato al Palasojourner alle 16 contro Stelle Marine.Smit Roma 94 - NPC Willie Bk Rieti 59Parziali: 22-15; 22-16; 23-15; 24-13Npc Willie Bk Rieti: Nacchia 6, Luzzi 18, Marcetic 19, Fornara 13, Finco ne, Ramacogi 3, Vukobrat. All: Mauro AngelucciAltra bella e convincente vittoria ieri sera per l’under 18 di Andrea Auletta tra le migliori squadre del campionato regionale Gold. Al Palasojourner dopo un inizio col freno a mano tirato, i padroni di casa offrono una prova corale di squadra che col passare dei minuti indirizza la gara sui giusti binari. Intensità e buona difesa coi ragazzi che si sono cercati e aiutati in tutte le situazioni e alla fine è venuto fuori un 67 – 50 contro la Stella Azzurra Roma che vale il secondo posto nel girone.Npc Willie basket Rieti – Stella Azzurra Roma 67 – 50Parziali: 28-16; 14-9; 8 – 13; 17-12Npc Willie: Marchetti 5, Imperatori, Buccini 3, Jhon 2, Chiavolini 4, Mammoli 7, Vukobrat 6, Rinaldi 6, Santarelli 2, Cattani 4, Marcetic 6, Nacchia 22. All. Andrea AulettaIl prossimo impegno per la squadra allenata da Fabio Vaccaro contro la Cestistica Civitavecchia è in programma l’8 marzo.Sfiora il primo successo stagionale la giovanissima compagine allenata da Vittorio Morandi che cede alla Virtus Monterotondo solo dopo un tempo supplementare. Un po’ di recriminazioni per i Reatini per il fatto di non essere riusciti, dopo essere stati in vantaggio per larga parte dell’incontro, a tenere e farsi raggiungere nell’ultimo periodo da Monterotondo coi tempi regolamentari che si erano chiusi sul 51 pari.Npc Willie Bk Rieti 54 - Virtus Monterotondo 59 (dts)Parziali: 18-9 12-17 11-8 10-17 3-8Questa settimana la copertina è tutta per la squadra di Andrea Ruggeri, unica compagine Reatina a disputare il campionato d’eccellenza (nella foto di Alice Matteucci un' azione d’attacco). Per i ragazzi di coach Ruggeri una doppia vittoria che rilanciano la squadra a metà classifica. Battute in tre giorni prima Viterbo in trasferta e poi Petriana al Palasojourner.Stella Azzurra VT 55 - NPC Willie Bk Rieti 65Npc Willie Bk Rieti: Iacuitto, Federici, Colantoni 10, Conti 4, Orsini (cap), Santoprete 8, Cattani 6, Mammoli 13, Capasso 14, Accettulli 4, Vergij 6. Coach: Andrea Ruggieri.Npc Willie Bk Rieti 68 - Petriana 33Parziali: 26-6, 20-8, 12-10, 10-9NPC Willie Bk Rieti: Iacuitto, Federici 6, Conti 13, Margarita 7, Santoprete 4, Cattani 7, Mammoli (cap) 2, Capasso 19, Accettulli 4, Vergji 6, D'Ippolito. Coach: Andrea Ruggieri.Dopo il rinvio all’11 marzo della partita contro la Stella Azzurra per i ragazzi di Mario Cottignoli il prossimo impegno è quello di mercoledì 4 marzo a Palestrina.I ragazzi di Sergio Vio non fanno sconti e vanno a vincere una difficile gara a Roma sul campo de Lasalle. Contigliano resta seconda nel suo girone, dietro Montesacro e rafforza la seconda piazza proprio davanti Lasalle. Considerato che alla seconda fase passano le prime due di ogni girone la vittoria in trasferta per Contigliano è pesantissima e ipoteca il passaggio del turno tra le migliori.Lasalle Contigliano 41 – 59Nell’altro incontro, quello che vedeva opposte la Npc Willie e la capolista Montesacro vittoria netta dei romani che consolidano la prima piazza.Npc Willie Basket – Montesacro 44 - 82Bella vittoria ottenuta in trasferta per le ragazze di Paolo Mattucci che sono andate a vincere a Ladispoli con un perentorio 94 – 56 al termine di una gara sempre in controllo.Basket Città di Ladispoli – Npc Willie basket Rieti 56 -94Vittoria al cardiopalma per le ragazze dell’under 14 che tra le mura amiche del PalaNpc battono di misura e in rimonta, Talea, avendo ragione della squadra ospite solo nell’ultimo quarto dopo una partita giocata sul filo dell’equilibrio.Npc Willie Bk Rieti 58 - Talea 57Parziali: 21-19, 13-10, 6-14, 18-14Npc Willie Bk Rieti: Nobili 11, Capasso V 29, Capasso L 15, Consorti, De Angelis, Picuti, Iacuitto A, Ciancarelli, Di Carlo (cap) 1, Pasquetti 2, Iacuitto G, Leonetti. All. Paolo Matteucci.