RIETI - Ultimi incontri delle giovanili Npc Willie di basket, prima della sosta natalizia.Serapo Gaeta – Npc Willie basket Rieti 20 - 0Per la Under 20 di Mauro Angelucci arriva la sconfitta 20 – 0 per rinuncia preventiva a disputare la gara di Gaeta. I tanti infortuni uniti ad impegni di studio dei ragazzi hanno fatto sì di ritrovarsi alla vigilia della trasferta di Gaeta con la squadra sotto numero. A quel punto si è preferito la rinuncia preventiva ed il conseguente 20 – 0 a tavolino.Vittoria al cardiopalma per i ragazzi di coach Fabio Vaccaro (nella foto) che tra le mura amiche del Palasojourner regolano i pari età della Uisp Roma XVIII. Vittoria di misura di un solo punto per i padroni di casa i quali consolidano la seconda posizione in classifica in attesa di recuperare la gara contro la capolista Pass Roma.Npc Willie Bk Rieti 58 - Uisp XVIII 57Parziali: 16-12, 15-14, 11-15, 16-16Sconfitta in casa la under 16 silver di coach Vittorio Morandi che non riesce a togliere lo zero dalla propria classifica dopo 7 gare.Npc Willie basket Rieti – Omnia Roma 54 – 83Non si ferma la under 13 di Sergio Vio che non sbaglia un colpo e resta a punteggio pieno e saldamente al comando nel proprio girone con 5 vittorie su 5 partite.Contigliano - Mentana 75-44Passo falso per le ragazze di coach Paolo Matteucci che in casa vengono battute da Guidonia di stretta misura malgrado una buona gara.Npc Willie Basket Rieti – Guidonia Bk Academy 43-49Perde anche l’under 16 contro la capolista basket Roma. Le giovani cestiste reatine chiudono prima della sosta con un bilancio comunque positivo di 6 vittorie e tre sconfitte.Npc Willie Bk Rieti 41 - Basket Roma 65Parziali: 9-15, 10-23, 7-17, 15-10Npc Willie Bk Rieti: Nobili, Matteucci A, Rubanosova, Zannetti 2, Fiorentini 23, Capasso V 2, Capasso L 8, Schifi, Di Carlo, Pasquetti 4, Fagiani, Sordini 2. Coach: Paolo Matteucci. Ass: Luciano Bisogna.