Under 20

Under 18 Gold

Npc–Tiber 72-56

Npc Willie Bk Rieti

Under 16 Gold

Dbs Roma 81 - Npc Willie Bk Rieti 84

Npc Willie Bk Rieti

Under 16 Silver

Npc Willie Bk Rieti 46 - Montesacro Roma 65

Npc Willie Bk Rieti

Under 15 Eccellenza

Npc Willie Bk Rieti 49 - Basket Roma 67

Npc Willie Bk Rieti

Under 14 Elite

Femminile



Serie C

Npc Willie Bk Rieti 42 - Roma Team Up 58

Under 14

Npc Willie Bk Rieti 41 - Athena Bk 39

Npc Willie Bk Rieti

Santa Marinella 42 - NPC Willie Bk Rieti 80

Npc Willie Bk Rieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tante le partite delle giovanili della Npc Willie basket Rieti nell’ultima settimana.Rinviata al 19 dicembre la partita che la squadra di coach Angelucci avrebbe dovuto disputare stasera a Gaeta contro la Serapo. Prossimo impegno sarà quello di lunedì 9 dicembre, 20.30 a Contigliano contro Anzio.Torna alla vittoria la squadra allenata da Andrea Auletta che tra le mura amiche del Palasojourner non perde un colpo. Ieri sera battuta la Tiber al termine di una bella partita, 72 – 56 il finale, con 5 giocatori a referto in doppia cifra; John, Buccini, Vukobrat, Nacchia e Chiavolini. Chiuso sul più 7 il primo tempo, dopo l’intervallo lungo l’accelerazione decisiva per gli amaranto celeste malgrado la Tiber si fosse messa a zona, con soluzioni vincenti dall’arco e una bella prova corale come sottolineato dal coach a fine gara, il quale ha fatto i complimenti ai ragazzi che ha visto in netta crescita. Prossimo impegno lunedì 9 dicembre, 20.30 a Roma contro la Stella Azzurra per cercare i primi due punti in trasferta.: Prosperi, Buccini 10, Jhon 12, Chiavolini 12, Vukobrat 10, Rinaldi 8, Santarelli 6, Cattani, Nacchia 10 Sabetta, Di Muzio, Barsotti 4. All. AulettaVittoria dal peso specifico elevato quella ottenuta in trasferta a Roma, sul campo della Dbs, da parte dei ragazzi dell'under 16 di coach Vaccaro (nella foto), al termine di una partita combattutissima. 84-81 il finale per i Reatini in una partita senza mai un padrone vero e con continui capovolgimenti dell’inerzia della gara e del punteggio. L’hanno spuntata i ragazzi amaranto celeste resistendo nell’ultimo quarto al ritorno dei padroni di casa. Per Rieti tre i ragazzi in doppia cifra: Rinalduzzi, Amour e uno stellare Roversi che mette a referto 26 punti. Prossimo impegno sabato 7 dicembre alle 18 al Palasojourner contro il Basket Pegaso.Parziali: 22-10 17-27 15-21 27-26: Faraglia 3, Marini 2, Cobre 7, Marchili, Colasanti, Rinalduzzi 11, Bolletta 5, Galasso 5, Lunari 2, Ambrosi 20, Amour, Roversi 26. All. VaccaroPerde in casa contro Montesacro la under 16 di coach Morandi al termine di una gara dai due volti. Una buonissima Rieti nella prima parte di gara e che grazie ad un secondo quarto chiuso 16 – 15 va a riposo sul meno tre e pienamente in partita. Nella seconda parte di gara però i ragazzi di casa trovano maggiori difficoltà per attaccare il canestro e ne approfittano i romani che chiudono la partita in crescendo. Purtroppo, per i ragazzi di Morandi martedì scorso è arrivata ancora una sconfitta in quel di Monterotondo 54 – 45 nell’anticipo della IV giornata. Prossimo impegno domenica 15 dicembre alle 9.45 al PalaNpc di via Cesi a Rieti contro l’Amatori Basket.Parziali: 12-16 / 16-15/ 10-18 / 8-16: Dionisi; Rivoltella 7; Pinna 7; Di Virgilio; Di Santo; Caluisi 2; Mostarda 7; Cargoni; Carlini 10; Bonafaccia 5; Ragazzoni; Brentegani 8. All. Morandi.Resta a 4 punti dopo 7 giornate la compagine Reatina sconfitta in casa dal Basket Roma al termine di una gara sofferta al cospetto di una delle maggiori candidate alla vittoria finale del campionato. Partiti forte gli ospiti mettono in cascina una dote di punti tale nei primi due quarti chiusi avanti 39 a 24 che gli permette poi di amministrare la gara fino alla sirena finale. Prossimo impegno per i ragazzi di Andrea Ruggeri domenica 8 dicembre a latina contro la Smg.Parziali: 11-21, 13-18, 10-14, 15-14: Iacuitto, Federici 5, Colantoni 10, Conti, Orsini, Santoprete 8, Aguzzi 13, Cattani 2, Mammoli, Capasso 7, Accettulli, Vergji 4. Coach: Andrea RuggieriDopo la bella vittoria, la settimana scorsa contro la Uisp XVIII, i ragazzi di Cottignoli si debbono arrendere alla capolista del girone, l’imbattuta Stella Azzurra che tra le mura amiche dell’impianto Altero Felici in via Flaminia vince 74 – 55. Prossimo impegno domenica 15 alle 12 al PalaNpc contro Palestrina.Under 13 regionale – Dopo la sconfitta 30 a 0 a tavolino inflitta dal giudice sportivo alla Npc Willie per aver iscritto solo 9 atleti a referto nella prima di campionato contro la Spes Mentana (nella categoria il numero minimo di atleti da iscrivere a referto è 10), si è disputato il derby tra la stessa Npc e Contigliano con la netta vittoria andata proprio al Contigliano allenato da Sergio Vio 73 – 27 al termine di una gara senza storia. Prossimi impegni per il Contigliano in casa contro La Salle mentre la Npc Willie è attesa dalla trasferta romana contro Montesacro.Arriva una doppia sconfitta per le ragazze di coach Matteucci nel campionato di C dove si recuperava la prima giornata e la Npc ospitava le romane della Team Up.Partita decisamente equilibrata per tre quarti su quattro, spaccata da un secondo quarto devastante delle romane che hanno fatto il vuoto aggiudicandosi lì, praticamente, la gara.Parziali: 12-11, 6-22, 10-11, 14-14In settimana è poi arrivato un altro stop ad opera del San Raffaele basket che ha battuto le ragazze Reatine della Npc col punteggio di 57 – 42. Prossimo impegno sabato 7 dicembre alle 20.30 al Palasojourner contro Ladispoli.Arriva una doppia gioia in casa amaranto celeste grazie a due splendide vittorie delle ragazze di coach Matteucci che in rimonta dopo essere andate sul meno 10 a 4 minuti dalla fine riescono a superare l’Athena basket con un finale al cardiopalma e poi concedono il bis a Santa Marinella sconfiggendo in una gara davvero con poca storia le ragazze tirreniche con un perentorio 80 – 42 che la dice lunga sull’andamento del match condotto dal primo all’ultimo minuto. Prossimo impegno sabato 14 dicembre in trasferta contro Talea.Parziali: 8-9, 13-6, 6-11, 14-13: Nobili 10, Capasso V 4, Capasso L 13, De Angelis, Picuti, Iacuitto A, Ciancarelli, Di Carlo 6, Pasquetti 8, Iacuitto G, Leonetti. Coach: Paolo Matteucci.Parziali: 15-21, 6-21, 12-26, 9-12: Nobili 9, Capasso V 23, Capasso L 29, De Angelis 2, Picuti 4, Iacuitto A, Ciancarelli, Di Carlo 2, Pasquetti 11, Iacuitto G, Leonetti. Coach: Luciano Bisceglia.