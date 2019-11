SQUADRE FEMMINILI

RIETI - Settimana ricca e risultati alterni per il basket giovanile a Rieti con tantissime partite disputate da parte delle compagini maschili e femminili della Npc Willie.Iniziamo proprio dal basket rosa che si prende la copertina dell’ultima settimana di gare grazie alla Serie C di Paolo Matteucci (nella foto di Alice Matteucci) che, all’esordio assoluto di una squadra femminile della Npc Willie in C, ottiene un risultato storico andando a vincere, in quella che era di fatto la gara d’esordio visto che la prima giornata era stata rinviata, a Ladispoli. Ora si aspetta il bis sabato prossimo al Palasojourner per la prima in casa contro Talea, palla a due alle 17.30.Dinamo Ladispoli - Npc Willie Tecnoadsl 40-53Parziali: 7-13 10-9 18-12 5-19Barbacci 12-Marcotullio 11-Dante 10- Fiorentini 6- Di Credico 6- Vergij 6- Graziani 2- Angelucci- Paolucci- Vignoli- Papale- Aloisi. All. MatteucciUna vittoria contro la Vis Aurelia e due sconfitte per l’under 16 femminile nelle prime giornate di campionato. L’ultima partita a Roma contro Esquilino non è andata bene ma per la giovane squadra margini di miglioramento e crescita ce ne sono. Prossimo appuntamento contro la Pallacanestro Ants, oggi pomeriggio 14 novembre al PalaNpc di Rieti in via Cesi. Palla a due alle 18.30Esquilino 77 - NPC Willie Bk Rieti 42Parziali: 20-6/23-6/19-4/16-26NPC Willie Bk Rieti: Matteucci, Nobili 3, Rubanova, Zanetti, Fiorentini 20, Capasso V. 2, Capasso L. 10, Schifi 4, De Angelis, Di Carlo 2, Pasquetti1, Fagiani; coach: Matteucci P.; ass.: Capasso MEsordio amaro per la Under 14 femminile che esce sconfitta sul difficile campo del Basket Roma. Prossimo appuntamento domani, 15 novembre a Rieti (PalaNpc alle 18.30) contro l’Elite Basket Roma.Basket Roma 76 - NPC Willie Bk Rieti 48Parziali: 20-3, 18-14, 27-11, 11-20NPC Willie Bk Rieti: Capasso Lavinia 13, Capasso Virginia 12, Pasquetti 11, De Angelis 5, Nobili 5, Di Carlo 2, Consorti, Picuti, Ciancarelli, Leonetti. Coach: Paolo Matteucci.Tanti impegni anche per le squadre maschili: in attesa che domenica prossima parta il Campionato Under 16 Gold, proseguono tutti gli altri campionati.Dopo la bella e convincente prova alla prima di campionato contro la Pass Roma sconfitta a Rieti, la under 18 Gold ha perso ieri sera nella Capitale, di misura, contro il Basket Roma al termine di una partita non bellissima e nervosa. Risultato sempre in bilico e percentuali al tiro da parte di entrambe le squadre rivedibili. Fatali per i ragazzi di Auletta che escono sconfitti di 4 punti il 3 su 13 ai tiri liberi, un dato che alla fine ha pesato come un macigno sull’economia della gara. Prossimo impegno sabato 23 novembre al Palasojourner contro l’Amatori Basket.Basket Roma 53 - NPC Willie Bk Rieti 49Parziali: 14-11, 14-13, 15-18, 10-7NPC Willie Bk Rieti: Marchett 8, Imperatori, Buccini 8, John 9, Chiavolini 2, Mammoli 7, Vukobrat 2, Santarelli 7, Cattani, Barsotti 2, Nacchia 4. All. Auletta, ass. Brandi, PrincipiDopo un avvio di campionato difficile con tre sconfitte, la Under 15 Eccellenza di Andrea Ruggeri può finalmente mettere in archivio il primo referto rosa della stagione. Vittoria larga dei Reatini contro la Stella Azzurra Viterbo in casa a Rieti, con la pratica chiusa già a metà gara (34 – 14 all’intervallo lungo). Una bella iniezione di fiducia in vista della trasferta di sabato prossimo a Roma contro Petriana per provare a dare continuità ai risultati positivi.NPC Willie Bk Rieti 81 - Stella Azzurra VT 32Parziali: 16-7, 18-7, 25-13, 22-11NPC Willie Bk Rieti: Aguzzi 31, Capasso 10, Conti 8, Santoprete 8, Feliciangeli 7, Federici 5, Cattani 4, Colantoni 4, Vergji 4, Mammoli , Orsini, Iacuitto. Coach: Andrea Ruggieri.Per la Under 14 elite di Mario Cottignoli arriva invece il secondo stop in altrettante gare sinora disputate, stavolta in casa contro la forte Olimpia San Venanzio. Prossimo impegno, domani 15 novembre contro la Romana basket.NPC Willie Bk Rieti 33 - Olimpia Roma Bk 61Parziali: 10-17, 9-16, 2-12, 14-16