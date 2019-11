Under 18 Gold

Npc Willie Bk Rieti

Under 16 Gold

Under 16 Silver

Under 16 Femminile

Npc Willie Bk Rieti

Under 15 Eccellenza

Npc Willie Bk Rieti

Under 14 elite

Npc Willie Bk Rieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I campionati delle giovanili della Npc Willie Basket Rieti muovono i primi passi in una stagione che si annuncia impegnativa per le tante compagini di ragazzi che fanno capo a quello che di fatto è il serbatoio della Npc: una sorta di “Cantera” degli amarantoceleste, dove ogni anno vengono pescati gli aggregati alla prima squadra che poi sono stabilmente agli allenamenti e le domeniche in panchina in A2.La Npc Willie Basket Rieti che disputa l’Under 18, è allenata da Andrea Auletta, ha iniziato il campionato ieri sera (inserita nel girone A) contro i romani del Pass al Palasojourner. Subito una bella e convincente vittoria per gli amaranto celeste, 66 – 52 il finale, con ben 4 giocatori Reatini in doppia cifra. Prossimo impegno il 13 novembre in trasferta contro il Basket Roma.: Barsotti, Buccini 12, Chiavolini, Di Muzio, Godwin 16, Imperatori, Mammoli 10, Marchetti 10, Nacchia 2, Rinaldi, Santarelli 9, Vukobrat 7. All. Auletta, Ass. Brandi e Imperatori .La squadra è allenata da Fabio Vaccaro. Il campionato inizia questo fine settimana, ma la compagine Reatina, inserita nel girone B la prima giornata riposa. Per i ragazzi di Vaccaro l’esordio è rimandato al 17 novembre, seconda di campionato, contro il Basket Roma in trasferta. Un campionato a 22 squadre con due gironi da 11 e le prime 8 classificate di ogni girone che si affronteranno, nella fase successiva nei play off.L’allenatore è Vittorio Morandi con le date di inizio campionato che ancora non sono state rese note.Per le compagini femminili della Npc Willie Basket Rieti, rinviata la prima di campionato della serie C: le ragazze di Paolo Matteucci esordiranno venerdì sera a Ladispoli, palla a due alle 20.30. Per le ragazze Under 16 sconfitte all’esordio dalla Stella Azzurra Roma Nord per 74-45, doppio impegno in tre giorni: oggi in casa con la Vis Aurelia e sabato a Roma contro Esquilino. Per l’Under 14 esordio domenica mattina a Roma contro il Basket Roma.: Capasso V. 15, Schifi 11, Fiorentini 11, Capasso L. 6, De Angelis 2, Rubanosova, Zannetti, Ciancarelli, Pasquetti, Fagiani, Matteucci. All. Paolo MatteucciGirone unico per i ragazzi allenati da Andrea Ruggeri con le migliori squadre del Lazio. Inizio difficile per i ragazzi di Ruggeri che sono stati sconfitti alla prima di campionato dalla corazzata Stella Azzurra Roma (89-58, nella foto di Alice Matteucci) e poi dal San Paolo sempre in trasferta nella Capitale (67-58). Ieri l’esordio casalingo al Palasojourner contro l’ex Eurobasket, ora Progetto Roma Basket. Hanno vinto gli ospiti di misura 57 – 55 coi reatini che hanno pagato una partenza contratta con solo 4 punti a referto. Nel secondo quarto reazione di Rieti che ribalta l’inerzia della gara a proprio favore e va all’intervallo lungo sul 27 a 24. Il terzo quarto è ad appannaggio dei romani che chiudono avanti 42 a 39 mentre nell’ultimo decisivo periodo chiuso 16 a 15 per la Npc i ragazzi di Rieti riescono ad accorciare ma non a superare i capitolini che si aggiudicano i due punti. Prossimo impegno già venerdì 8 novembre sempre al Palasojourner contro la Stella Azzurra Viterbo.: Aguzzi 16, Capasso 11, Santoprete 11, Conti 6, Federici 5, Colantoni 5, Feliciangeli 4, Iacuitto, Cattani, Mammoli, Vergji, Accettulli. Coach: Andrea Ruggieri, Ass. Andrea Auletta.La squadra è allenata da Mario Cottignoli è inserita nel girone A (10 squadre) e per accedere alla seconda fase in Fascia A e incrociare con le migliori degli altri tre gironi, dovrà classificarsi nei primi 4 posti. In alternativa disputerà la Coppa Lazio. Sconfitta all’esordio contro Basket Roma 62-55 la prima casalinga si disputa domenica mattina al PalaNpc di via Cesi contro Olimpia San Venanzio.: Roversi 9, Bizzarri 2, Margarita 14, Enei 7, Luise 2, Di Muzio 2, Panetti, D’Ippoliti 3, Gallo Afflitto, D’Ippolito 16. All. Cottignoli