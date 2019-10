Npc Willie

ALTRI RISULTATI, II GIORNATA

CLASSIFICA

UNDER 20

Npc Willie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Esce tra gli applausi del pubblico di Aprilia, la Npc Willie, la giovane formazione reatina nonostante le difficoltà e gli innumerevoli infortuni, offre una prova propositiva, compiendo passi in avanti rispetto alla prima uscita, il finale è 86-73 per i padroni di casa. Prova segnata già dopo 5 minuti, con l'infortunio di Finco, sfortunato nel battere la schiena in uno scontro di gioco, ne avrà per 4 mesi. Lo stop di Finco, si aggiunge alle assenze di Marcetic e Annibaldi, fermi ai box già da tempo. Aprilia conduce sempre la gara, toccando anche il più 20 , ma nonostante la difficile situazione di punteggio, i reatini mettono in campo una grande intensità e in attacco grazie alla coppia Fornara-Vujanac, 48 punti in due, riescono ad alzare la testa. Ora la compagine di coach Angelucci, spera nel rientro di Granato, per cercare proprio a partire da sabato di smuovere la classifica. Infatti nel weekend c'è il primo appuntamento casalingo, avversario è l'ostica Stelle Marine.: Brandi 3, Bizzoni 6, Colasanti, Emiliani 6, Finco 4, D’Ambrosio 2, Buccioni 2, Grillo 2, Ramacogi, Fornara 23, Vujanac 25. All. Angelucci Ass. MarzioliLa Salle - Roma Eur 58 - 53Fonte Roma Bk - Farmacia Marini Borgo Don Bosco 83 - 66Basket Ferentino - Vigna Pia 92 - 98 dtsUnicusano Vis Nova - Fortitudo Anagni 64 - 66Stelle Marine - Pall. Colleferro 79 - 62Fonte Roma 4Stelle Marine 4Aprilia 4La Salle 4Anagni 4Vis Nova 2Vigna Pia 2Ferentino 0Roma Eur 0Colleferro 0Borgo Don Bosco 0Rieti 0Parte invece con una vittoria l'avventura dell'Under 20, vittoriosa ieri sera contro la New Bk Time Latina, 82-75. Gara ben interpretata dai padroni di casa, che partono bene e conducono il match fino al terzo quarto, quando un accenno di rissa complica la situazione: tra le file di Rieti, a farne le spese sono Fornara e Damiano Ciani, ristabilita la calma la Npc Willie si porta a casa la vittoria grazie ad una grande ultima frazione, condotta magistralmente da Cornacchiola e Leonardo Ciani.: Cornacchiola 19, Rughetti 6, Fornara 16, Ciani D., 5, Emiliani 9, Ciani L., Ramacogi 2, Matteucci, Fusacchia, Colasanti 8, Vujanac 6. All. Angelucci. Ass.Marzioli