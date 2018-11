UNDER 18 SILVER

RIETI - Weekend in chiaroscuro per le squadre maschili della Npc Willie: vince l'Under 14 Elite, sconfitta l'Under 16 Eccellenza, mentre è tutto pronto per l'inizio dell'Under 18 Silver.Nel fine settimana un'altra formazione della Npc Willie è pronta ad iniziare ufficialmente la nuova stagione, si tratta dei ragazzi che partecipano al campionato Under 18 Silver, riservato alle classi 2001/2002.I giovani amarantocelesti guidati da Paolo Matteucci, debutteranno sul difficile campo della Petriana Roma, sabato alle ore 18, il coach pronto per questa nuova avventura, fissa gli obiettivi: «La squadra è composta prevalentemente da ragazzi nati nel 2002. Il campionato si preannuncia molto lungo ed impegnativo. L'obiettivo è passaggio alla seconda fase dove accederanno le prime quattro di ogni girone».Marco Terracciano, Andrea Cattani, Andrea Chiavolini, Emanuele Esposito, Filippo Santarelli, Giorgio Colasanti, Giovanni Ciogli, Luca Marchetti, Matteo Angelucci, Matteo De Angelis, Sebastiano De Sanctis, Valerio Nacchia, Francesco Vergij, Walid Lamzouri, Matteo Rinaldi. Coach: Paolo Matteucci. Dirigente Accompagnatore: Marco MarzioliSconfitta nella prima uscita casalinga per i ragazzi dei coach Consoli e Auletta, che vengono sconfitti al PalaSojourner, 35-57, contro San Paolo Ostiense. Una sconfitta che comunque non pregiudica il cammino svolto finora dai giovani amaranto celesti, gli ospiti sono apparsi più cinici e attenti, mentre i reatini sono stati sfortunati per le percentuali al tiro registrate, coach Auletta commenta così la sconfitta: «Siamo soddisfatti per come si sono comportati i ragazzi, si sono coinvolti tra di loro, cercare di amalgamarli era quello che ci interessava, insieme aL coach Consoli. Sono stati bravi a reagire nei momenti di difficoltà, arriveranno anche i risultati, ma la cosa principale è la crescita di ognuno di loro, e rispetto a domenica scorsa già hanno fatto passi in avanti». Sulla reazione dei suoi ragazzi, continua coach Auletta: «Molto bravi a rientrare in partita, facendo un piccolo break, ma gli avversari subito dopo hanno trovato canestri difficili».Archiviata la seconda giornata, si pensa già al terzo turno, lunedì infatti c'è la trasferta romana contro la Tiber.Npc Willie: Imperatori 3, Mammoli 11, Frizzarin 1, Buccini 4, Jhon 1, Di Muzio, Prosperi, Martini, Vukobrat 7, Lattanzio, Scappa, Barsotti 8.Parziali: 7-18, 10-15, 5-14, 13-10.Prima giornata di campionato conclusa nel migliore dei modi per l'Under 14 Elite di coach Andrea Ruggieri, con i suoi ragazzi che al supplementare ottengono un bellissimo successo, 85-83, contro i romani del Liceum Basket. Una prova di intensità quella fornita dalla Npc Willie, che grazie ad un grande ultimo quarto, recuperano lo svantaggio, realizzando un 25-11, che porta il match al supplementare. Grande soddisfazione per coach Ruggieri, che commenta così questo primo sigillo: «L'ultimo quarto sintetizza perfettamente la determinazione e lo sforzo atletico dei ragazzi che non hanno mai mollato anche nel momento più difficile in cui sono stati sotto per 15 punti. L'incontro è stato vinto con la testa, con il cuore e con la grande preparazione fisica che hanno raggiunto i ragazzi grazie ad allenamenti costanti e mirati».Npc Willie: Aguzzi 31, Capasso 30, Mammoli 7, Feliciangeli 5, Cattani 4, Orsini 2Vergij 2, Conti 2, Colantoni 1, Petrongrari, Santoprete.