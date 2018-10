© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vigilia di campionato per la Npc Willie che domani scenderà in campo per la prima giornata della serie C Silver, la compagine reatina affronterà la Virtus Basket Pontinia, una squadra ambiziosa, che in estate ha investito sul mercato, costruendo una squadra ben attrezzata per la categoria.Debutto particolare per entrambe le squadre, che infatti non si affronteranno a Latina, dove la Virtus gioca le gare interne, ma al Centro Sportivo di Anagni, dove la Fip Lazio ha creato un vero e proprio evento, l'Opening Week End, una due giorni interamente dedicata alla pallacanestro, dove si svolgerà la prima giornata di entrambi i gironi, e la Npc Willie avrà modo di vedere da vicino tutte le avversarie della stagione.La prima giornata suscita sempre una forte emozione, lo sa bene coach De Ambrosi, carico per questa nuova avventura ormai alle porte, dopo un mese insieme alla squadra , tra preparazione e allenamenti in palestra, domani avrà modo di vedere all'opera il lavoro fatto finora.I reatini non saranno al completo per il primo appuntamento stagionale, certa l'assenza di Colantoni, negli ultimi giorni si è infortunato al ginocchio il giovane serbo Dorde, niente panico però in casa Npc Willie, a partire da coach De Ambrosi che fissa nuovamente gli obiettivi: «Abbiamo sempre in mente il nostro obiettivo, insieme con la società, vogliamo far crescere i nostri giovani, fondamentale sarà l'apporto dei giocatori più esperti», dichiara il coach degli amarantocelesti, che sulla condizione dei suoi aggiunge «Andiamo carichi e pronti, i ragazzi stanno crescendo sia dal punto di vista atletico che a livello di amalgama, siamo consapevoli che affronteremo una squadra buona per la categoria, con giocatori validi, possiamo vincere e perdere con chiunque. Sono curioso di vedere i giovani all'opera, giocheremo con il coltello tra i denti, solo così possiamo affrontare queste squadre».Grandi aspettative e curiosità intorno alla squadra per questa prima gara stagionale, palla a due prevista per le 18, al PalaBancAnagni.