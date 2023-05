L'Under 20 Silver della Npc Sporthub Foresta Rieti conquista la finalissima

RIETI - Grande successo per l’Under 20 Silver della Npc Sporthub Foresta Rieti. La formazione amarantoceleste ha battuto infatti il St. Charles 66-49 (parziali: 25-17; 10-6; 3-12; 28-14) nel ritorno della semifinale del campionato di categoria. Con questo successo I ragazzi allenati da coach Rinaldi ribaltano il risultato dell’andata, quando i romani vinsero 65-60. I giovani amarantocelesti già nella prima frazione impongono il loro ritmo portandosi subito avanti 25-17 e andando all’intervallo lungo in vantaggio di 12 (35-23). Momento di flessione nel terzo periodo: la Npc segna solo 3 punti e i romani rientrano. Totalmente diverso l’ultimo e decisivo periodo: parziale di 28-14 in favore dei padroni di casa che portano a casa la partita e conquistano il pass per la finalissima.

Le dichiarazioni post gara

Coach Rinaldi commenta così il successo dei suoi ragazzi e la qualificazione alla finale: «Ottima prestazione di squadra, soprattutto difensiva.

L'idea era di ruotare a 12 per mantenere la pressione a tutto campo per 40 minuti e ci siamo riusciti. In attacco siamo stati bravi a muovere la palla contro la zona che all'andata ci aveva messo in difficoltà».

I reatini incontreranno in finale la Virtus Roma1960 che ha battuto nella sua semifinale la Vis Nova.

Tabellini

Npc Sporthub 66 - St. Charles 49

Parziali: 25-17; 10-6; 3-12; 28-14

Npc Sporthub: Roversi 22, John 7, Ambrosi 4, Bacari 9, Feliciangeli 16, Reginaldi 1, Santoprete 4, Sabino 1, Provaroni 2, Bolletta, Rivoltella, Federici. All. Rinaldi, Ass. Auletta