L'U17 Silver Npc centra il secondo successo di fila. Matteucci: «Bella reazione, ma serve più gioco di squadra»

RIETI - Secondo successo consecutivo per i ragazzi dell’U17 Silver della Npc Sporthub. Nella terza giornata del girone B di categoria, i ragazzi di coach Paolo Matteucci hanno battuto 65-58 (parziali: 17-18, 10-12, 23-11, 15-16) la Spes Mentana, squadra a punteggio pieno fino al match contro la Npc. Gara equilibrata nei primi due quarti chiusi in vantaggio dagli ospiti di soli 3 punti (27-30 all’intervallo lungo). Nella terza frazione ottimo impatto dei reatini che piazzano un importante parziale grazie a canestri in contropiede e due triple e riescono a ribaltare la gara: gli amaranto celesti chiudono i primi trenta minuti in vantaggio di 8 punti. Tentativo finale di rimonta da parte degli ospiti che non riesce e si debbono arrendere alla sirena finale. Il prossimo impegno dei reatini sarà giovedì 8 dicembre sul campo della Tiber Basket Roma alle 11.15.

Le dichiarazioni post gara

Il coach della Npc Sporthub Foresta Rieti, Paolo Matteucci, commenta così il secondo successo stagionale dei suoi: «Sono contento per la reazione dei ragazzi davanti alle tante difficoltà create dagli ospiti – spiega Matteucci - meglio nella seconda parte di gara, quando siamo riusciti a difendere e ad andare in contropiede. Possiamo ancora migliorare molto nel gioco di squadra».

Tabellini

Npc Sporthub Foresta: Carlini 11, Mugnai 6, Pasquali, Sielli 8, Novelli 15, Gentile 13, Ferraioli 6, Coletti, Bizzarri 4, D’Ippoliti 2, Berardo. All. Matteucci.