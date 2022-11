Debutto amaro per l'U17 della Npc-La Foresta a cui non riesce la rimonta. «Troppe soluzioni individualistiche»

RIETI - Cade alla prima di campionato l’U17 Silver della Npc Sporthub – La Foresta. Sul campo del PalaNpc di Via Cesi a Rieti si impone la Libertas Roma col punteggio di 60-63 (Parziali: 18-14; 22-21; 5-13; 15-15). Partono bene gli amaranto celesti che si aggiudicano i primi due quarti. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo un break degli ospiti che risulterà poi essere decisivo, ribalta l'inerzia della gara grazie ad un parziale di 5-13. Ultimo quarto dove regna l’equilibrio con i reatini che a più riprese provano la rimonta. Decisivi gli errori ai tiri liberi che condannano la Npc. Non bastao un Carlini da 14 punti e un Gentile in doppia cifra (11 punti).

Coach Paolo Matteucci commenta così l’esordio dei suoi ragazzi: «Nel complesso sono soddisfatto, stiamo lavorando bene in settimana e sono sicuro che i risultati arriveranno. Dobbiamo decisamente migliorare il gioco di squadra per eliminare le tante soluzioni individuali che hanno caratterizzato la partita di sabato scorso».

Prossimo impegno domenica mattina per il derby contro il Real Sebastiani Rieti: la palla a due sarà alle 11 a CasaReal.

Npc Sporthub: Carlini 14, Mugnai 8, Bizzarri 4, Berardo 4, D'Ippoliti 5, Coletti, Gentile 11, Pasquali 2, Sielli 7, Novelli 5, D'Andrea. All. Matteucci