L'Under 17 Eccellenza Npc-Foresta beffata all'esordio a Frascati: «Partita solida, peccato»

RIETI - Esordio con beffa finale per l’under 17 di Eccellenza maschile Npc - Foresta che perde in trasferta contro Frascati 73 a 71. Un match interpretato bene e con autorevolezza dai ragazzi allenati da Claudio Di Fazi che dopo una partenza da brivido ed un parziale di 20 a 12 subito, sono riusciti a reagire e riprendere in mano il match trascinati da un Feliciangeli autore di 20 punti ed un Sabino autore di 18. Non sono bastati però per evitare il ko a causa di un finale al fotofinish in cui Rieti può anche recriminare per qualche mancato fischio arbitrale.

Queste le parole del tecnico Di Fazi: «Malgrado le non perfette condizioni fisiche di alcuni dei nostri giocatori, come ad esempio Feliciangeli e Malual che in settimana si sono allenati poco a causa dell’influenza, abbiamo giocato una partita solida, sempre in equilibrio, rovinata a mio avviso da qualche decisione arbitrale dubbia. Cercheremo comunque di rifarci già dalla prossima gara nonostante siamo ancora non al completo».

FRASCATI - NPC-FORESTA 73 A 71

PARZIALI: 20-12;12-25;25-13;16-21

TABELLINO: Reginaldi 8, Battisti 10, Feliciangeli 20, Margarita 7, Sabino 18, Enei 2, Banti 2, Campogiani 4, Colasi, Paci all Di Fazi