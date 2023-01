Successo dell'U14 Npc Sporthub. Salustri: «Bene il primo tempo, meno il secondo»

RIETI - Bel successo della formazione U14 della Npc Sporthub che supera in casa, 49 a 38 il Cs Peter Pan. Ottima prestazione collettiva dei ragazzi di Salustri bravi a chiudere la pratica già nel secondo parziale di gioco.

Questo il commento di Massimiliano Salustri: «Contro un avversario che aveva problemi di rotazioni, abbiamo giocato una discreta prima parte di gara. Abbiamo sperimentato cosa significa dover attaccare una difesa per noi nuova come la zona. Nella seconda parte di gara abbiamo perso lucidità e ci siamo innervositi oltre misura. Tutto questo ci servirà per imparare e continuare a crescere»

Il tabellino

Npc SportHub 49 - CsPeter Pan 38

Parziali: 9/5, 24/8, 5/7, 11/18

Npc SportHub: Blasilli 15, Maccaroni 8, Ricci 3, Blanco 9, Sorgi 2, Stoica 2, Marcucci 4, Succhia 2, Cotichella, Reimer, Diaconi, Mendoza, Antonelli. Coach: Salustri