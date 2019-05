COSI’ IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

De' Longhi Treviso

Arbitri

RIETI - La Zeus Energy Npc è con le spalle al muro come lo era Forlì prima di gara 3, spinta dalla stessa necessità di vincere per non chiudere la stagione questa sera al PalaSojourner. Di fronte Rieti avrà un’avversaria meglio attrezzata e più ambiziosa di quella romagnola e che potrebbe aggiungere anche il fuoriclasse David Logan, mai impiegato fino a oggi. E’ la classica gara senza domani da playoff, in cui solo all’ultimo secondo si saprà se ci saranno almeno altri 40 minuti di vita.Per sopravvivere nella serie la Npc, che nel nuovo assetto dopo la perdita di Adegboye e Gigli non ha mai vinto in trasferta, si aggrappa quindi all’unica certezza che le è rimasta: la legge del PalaSojourner e degli oltre 3000 tifosi che questa sera cercheranno di darle coraggio per colmare il gap tecnico che, obiettivamente, esiste tra le due squadre per cercare di regalarsi almeno un’altra serata emozionante domenica prossima. Poi chissà.Comunque vada la Npc è già tra le 8 migliori squadre della serie A2. Tutti avrebbero firmato a settembre per un risultato del genere. Soprattutto ignorando ancora la sequela di infortuni e di cambi di giocatori che avrebbe dovuto affrontare il coach Alessandro Rossi. Anche per questo oggi qualsiasi dietrologia o recriminazione va messa da parte, così come le considerazioni sulla stanchezza di Jones, su un po’ di immaturità tecnica di Jackson emersa dalla crescente intensità dei playoff, o su qualche limite di questo o quel giocatore italiano. Saranno considerazioni da fare quando il campionato sarà veramente finito, e oggi si spera non prima di domenica, e con la massima serenità ricordando che quella 2018/19 è stata la più bella stagione della storia della Npc. Ma per il momento, come diceva il leggendario coach di baseball Lawrence “Yogi” Berra, "non è finita finché non è finita" e la Npc insieme ai 3000 del PalaSojourner non hanno intenzione di finire stasera.Andrea Ruggieri, assistente della Npc: «Treviso è un avversario difficile, come dimostrato in gara 1 e 2. Archiviato l’inizio della serie ora dobbiamo dare tutto in gara 3, sperando di regalare una bella partita al nostro pubblico. Giocare al PalaSojourner sarà la motivazione in più per fare bene. Siamo in grado di affrontare tutti a testa alta e lo dimostreremo».Il tecnico trevigiano Max Menetti: «Scendiamo a Rieti con la massima concentrazione e con il nostro focus unicamente su gara 3. Chiederò ai miei ragazzi il massimo soccorso per disputare una grande partita sotto tutti gli aspetti, tecnico, mentale e caratteriale».: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini F. All. Rossi.: 0 Tessitori, 1 Logan, 2 Burnett, 3 Sarto, 4 Alviti, 10 Barbante, 12 Imbrò, 15 Chillo, 16 Uglietti, 20 Severini. All. Menetti.: Dionisi (An), Maschio Fi), Patti (Pe).