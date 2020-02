VILDERA

VOTO 9

PASSERA

VOTO 8

CANNON

VOTO 7

RAFFA

VOTO 6.5

STEFANELLI

VOTO 6.5

FILONI

VOTO 6

ZUCCA

VOTO 6

PASTORE

VOTO 5.5

NIKOLIC

N.G.

ROSSI

VOTO 7

RIETI - Anche Trapani si inchina alla legge del PalaSojourner al termine di un match in cui la Zeus Energy Npc fa e disfa il risultato vincendo però meritatamente, visto ciò che le due squadre hanno espresso in campo. Purtroppo l’emergenza coronavirus getta molte incertezze sul prosieguo del campionato a breve e lunga scadenza, anche solo per capire il piazzamento della Npc a fine regular season e conoscere le avversarie della fase a orologio. Difficilmente si giocherà l’ultima di ritorno a Casale Monferrato domenica prossima, per cui non resta che attendere notizie approfittando per riposare un po’.E’ lui il vero americano della Npc. Terza gara consecutiva sopra i 20 punti, senza contare i 9 rimbalzi. I proverbiali errori sotto misura sembrano ormai un lontano ricordo, come le volte in cui andava spesso in problema di falli. E’ come se avesse fatto un salto di qualità facendo tesoro delle esperienze passate. Sicuramente qualche momento difficile tornerà, ma ora ha acquisito più sicurezza per affrontarli e superarli.Anche la Gazzetta dello Sport si è accorta della sua seconda giovinezza dedicandogli un servizio. Difende bene e dirige la squadra con autorità. Non esente da un qualche errore, ma nella serata poco brillante di Raffa si è dovuto assumere molte responsabilità. Determinante.Le partite si giocano su due metà campo. In quella offensiva da alcune gare soffre qualche problema a causa delle soverchie attenzioni delle difese. Ma finché Vildera gioca così ci può stare. Però il coach Alessandro Rossi dovrà studiare qualcosa di nuovo per lui. In difesa ha fatto il vuoto: 12 rimbalzi, nessuna palla persa. Impeccabile nel suo lavoro oscuro e la pazienza.Fino a 12” dal termine viaggiava tra il 4 e il 4.5 di voto. Sfortunato ma pure caotico in regia e al tiro (da mani nei capelli il contropiede 3 contro 1 sprecato sul 60-50). Anche nervoso e litigioso con Mollura e Palermo, insieme al quale si becca un tecnico. Ma poi si inventa un assist favoloso per Cannon e dopo il successivo errore da 3 di Corbett cattura il rimbalzo difensivo, subisce fallo, segna i liberi e mette in banca il risultato. Sono un paio di giocate da 8 per cui non resta che fare la media abbondante.Rientra a sorpresa dopo una lunga assenza, e anche un po’ di pretattica prima della gara. Piazza subito una tripla, poi si vede che è un po’ arrugginito, ma difende forte e gioca con accortezza.Offre il consueto contributo in difesa ma senza le impennate di altre volte.Dà 10 minuti di respiro a turno a Cannon e Vildera.Fatica a trovare il ritmo giusto in attacco e allora si spende in difesa.Va in campo dopo l’ingresso di Zucca. Gioca 3 minuti senza incidere e non rientra.Dopo lo 0-6 di Trapani al 2’ già qualcuno dalle tribune si chiedeva come non arrivasse il time out. Però, siccome se ne può chiedere uno a quarto nei primi tre periodi, ha atteso un attimo e pian piano la squadra ha preso da sola il comando delle operazioni. Ancora una volta difesa decisiva e gara vinta sotto canestro malgrado le tante “mani fredde” tra gli esterni. Ora bisogna cominciare a trovare qualcosa di nuovo per mandare a canestro con più continuità Cannon (3 punti a metà partita).