RIETI - Nella storia del basket reatino l'unica vittoria a Trapani risale al campionato 1999/2000: quello terminato con la sciagurata gara 3 persa in casa il 1° giugno dalla Virtus contro Castelmaggiore. Neanche la Nuova Sebastiani vinse in Sicilia nella stagione 2003/04 della promozione in A2 in cui per lo storico salto di categoria fu necessario vincere a Rieti e lo stesso accadde nel campionato successivo quando i siciliani furono comunque ripescati in A2. Dunque la vittoria a Trapani per Rieti manca dall'inizio del secolo.Anche il compito di questa sera della Zeus Energy Npc è difficilissimo, pur sapendo di poter contare su una difesa solidissima e su una squadra al completo per la terza volta nella stagione. E' arduo quindi fare pronostici per cui è meglio dire che tra la trasferta odierna, quella di mercoledì a Cassino e i successivi match interni contro Casale Monferrato e Tortona, se si vorrà rimanere tra le migliori quattro del girone la Npc dovrà raccogliere 6 punti. Dopodiché si capirà veramente dove potranno puntare Jones e compagni. Naturalmente anche totalizzando 4 punti non ci sarà da lamentarsi ma si dovrà soffrire di più con le altre inseguitrici. Di sicuro il campionato sta entrando nella fase più calda.«E’ forse la partita peggiore che poteva capitarci in questo momento perché Trapani è reduce da quattro vittorie negli ultimi cinque incontri e ha un livello di qualità offensiva dei singoli giocatori tra le prime del campionato - afferma il coach Alessandro Rossi - Sa sfruttare molto bene il suo talento offensivo, possiede un’organizzazione di attacco di prim’ordine grazie a Renzi e Clarke ma ho visto una grande crescita anche dei giovani. Per disputare una partita competitiva dobbiamo alzare l’asticella della concentrazione e della fisicità provando a utilizzare le nostre armi migliori e cercando di dare continuità alle recenti prestazioni, al lavoro e alla mentalità di squadra. Sarà fondamentale fare attenzione nel mantenere i possessi ed ad avere il controllo a rimbalzo. Inoltre, Trapani ha una batteria di esterni molto completa, grazie a Clarke e Marulli che possono giocare da playmaker o guardia e questa variazione di struttura permette di avere più soluzioni, senza dimenticare Ayers, altro giocatore di qualità a disposizione del coach Parente. Inoltre colgo l’occasione per fare un elogio ad Angelo Gigli che sta dimostrando un grande attaccamento alla maglia, ai compagni e allo staff. Ovviamente dovremo gestire i suoi problemi fisici e fare in modo di renderlo incisivo qualitativamente indipendentemente dal minutaggio di gioco».L’assistente Andrea Ruggieri avverte che «Trapani è una squadra con tanti punti nelle mani. Molto pericolosa da dietro l’arco dei 3 punti con Ayers, Marulli e allo stesso tempo sfrutta lw grande presenza in area di Renzi. In cabina di regia c'è Clarke, uno dei migliori americani del nostro campionato, senza dimenticare Pullazi e la sua bidimensionalità e Miaschi, in fase di crescita. Dalla panchina Trapani può contare sulla grande fisicità del riconfermato Mollura e del giovane Nwohuocha».Per Giovanni Carenza «sicuramente sarà una partita molto difficile, Trapani è in un buon momento, avendo vinto 4 delle ultime 5 partite. È forse la squadra con il più forte attacco del campionato, tanti punti nelle mani specialmente in casa, dove tirano con percentuali altissime. Dobbiamo giocare la nostra partita, iniziando bene con aggressività in difesa per non fargli prendere fiducia in modo da potercela giocare fino alla fine e magari riuscire a poter portare a casa due punti fondamentali, vista la classifica corta di questo campionato».Fabrizio Canella, assistente allenatore di Trapani spiega che «La vittoria su Latina è arrivata grazie alla abnegazione difensiva e alla voglia di sacrificarsi: questo è l’atteggiamento che vorrei vedere sempre, fino al termine della stagione. Rieti ha la migliore difesa del campionato ed è una squadra molto ostica che gioca un basket fisico. All’andata ci diedero una sonora lezione ma noi giocammo la seconda metà di gara peggiore dell’anno. Sarà una partita diversa e dovremo riuscire a sfruttare il calore del nostro pubblico».Cameron Ayers rileva che «in queste ultime partite la squadra sta crescendo, tutti ci sentiamo protagonisti ed abbiamo voglia di aiutarci reciprocamente. Sono felice che siamo riusciti a vincere contro Latina ma non ci vogliamo fermare, se riuscissimo a vincere anche contro Rieti, per noi sarebbe la terza vittoria consecutiva e ci permetterebbe di fare un balzo avanti in classifica prima del doppio turno in trasferta. Dobbiamo vendicare la sconfitta dell’andata».: 9 Artioli, 5 Renzi, 11 Miaschi, 14 Czumbel, 15 Clarke, 18 Mollura, 22 Marulli, 25 Nwohuocha, 42 Ayers, 55 Pullazi. All. Parente.: 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini, Annibaldi. All. Rossi.: Caforio (Br), Tallon (Bo), Callea (Ss).Oggi:Tortona-LatinaDomaniOrlandina-CassinoTreviglio-ScafatiLegnano-BergamoAgrigento-Eurobasket RomaSiena-Casale MonferratoVirtus Roma-BiellaVirtus Roma* 26Bergamo 24Rieti 22Casale Monferrato, Orlandina e Latina* 20Biella, Agrigento, Trapani e Treviglio 18Eurobasket Roma e Scafati 16Siena 13Tortona 12Legnano 6Cassino 2* UNA PARTITA IN PIU’