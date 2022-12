RIETI - La Npc Rieti comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l’atleta Lorenzo Tortù. La società «ringrazia il giocatore per l’impegno profuso durante la sua esperienza in maglia amarantoceleste e gli augura il meglio per il suo futuro professionale».

Ora il club torna sul mercato per ingaggiare un lungo, mentre Tortù è tornato a San Severo.