RIETI - Esperienza: è questa la prerogativa principale di molti giocatori di Tortona contro cui dovrà fare domani i conti la Zeus Energy Npc per consolidare il secondo posto in classifica, frutto di sei vittorie consecutive prima del difficile derby di Latina di sabato prossimo. E’ questo l’obiettivo a breve scadenza di Rieti, artefice di un campionato al di là delle più rosee aspettative e che ora, essendo in ballo, non vuole certo mollare, anche se la politica migliore è quella di procedere partita per partita, nel miglior modo possibile, durante la marcia di avvicinamento verso il derby del 17 marzo al PalaSojourner contro la Virtus Roma, cui seguirà l’ardua trasferta a Bergamo, dopodiché, quando mancheranno quattro gare al termine della regular season, si potrà veramente capire dove potrà arrivare Rieti.Se solo si guardasse ai giocatori italiani di Tortona sembra impossibile che possa essere terzultima a 14 punti. A conferma che non sempre basta riunire giocatori di valore per avere una squadra vincente. Purtroppo qualcosa non ha funzionato nella chimica della squadra allestita dal coach Lorenzo Pansa, avvicendato dall’espertissimo Marco Ramondino. Un compito rivelatosi ancora più arduo del previsto poiché, oltre a cambiare i due stranieri Tuoyo e Knowles, aggiungendo per ora solo il pivot comunitario Lydeka, l’organico è stato rivoluzionato anche dalle partenze di Ganeto e Stefanelli e dall’aggiunta degli esterni Bertone e Viglianisi. I risultati però non sono stati quelli sperati e, addirittura, Tortona ha vinto più in trasferta (a Casale Monferrato, Cassino, Legnano e Siena) che in casa.Malgrado ciò la Npc deve comunque temere la crescita degli avversari, reduci dal vittorioso 89-82 interno su Trapani perché sarà una gara assai diversa dal vittorioso 48-51 dell’andata della Zeus, già senza Frazier e ancora priva di Adegboye, oltre a Conti. Invece a Tortona mancherà Lydeka, infortunato però, come accennato prima, registi come Spizzichini e Gergati, esterni quali Bertone (il quale ben poco ha da spartire con l’A2), Alibegovic, Blizzard e Viglianisi, e lunghi come Ndoja, Garri, possono cambiare volto a una gara in qualsiasi momento. Teoricamente Tortona può avere difficoltà a limitare Jones ma sugli altri settori è match alla pari. Anche se Adegboye, Toscano e Tomasini potrebbero essere decisivi contro i pari ruolo. Infine Ramondino è un tecnico che sa giocare a ritmi bassi anche se forse quest’anno non ha gli uomini più adatti per cui sicuramente Tortona cercherà i ritmi alti. Si attende quindi una gara indecifrabile.«Affrontiamo una squadra che per valori assoluti è molto forte poiché ha individualità importantissime – osserva il coach Alessandro Rossi - Nelle ultime cinque partite sono state tre le vittorie di Tortona, che hanno aumentato autostima e consapevolezza nei propri mezzi, per cui ci aspetta una partita difficile. A livello individuale hanno giocatori in grado di giocare incontri di altissimo livello, esperti e di grande qualità che possono in ogni momento cambiare le sorti di una gara. Questa settimana, nonostante qualche problema, speriamo di poter sopperire come sempre a qualche difficoltà e sono sicuro che la carica del pubblico sarà decisiva per avere la giusta spinta mentale. Tortona può aver avuto problemi in questa stagione ma l’errore più grande sarebbe affrontare la partita di domenica solo guardando la classifica. La realtà dei fatti è che i giocatori i suoi sono forti, la loro organizzazione sta venendo lentamente fuori e il trend delle loro prestazioni lo conferma. Inoltre l’assenza di Lydeka non influenzerà troppo la prestazione di Tortona perché la squadra già si è trovata nella situazione di essere senza un lungo di ruolo, per esempio quando è mancato Garri, sapranno quindi far fronte a questo tipo di assenza».L’assistente allenatore Mattia Consoli ribadisce che «La classifica non ci deve ingannare: infatti la truppa di Ramondino ha un tasso tecnico e tattico elevato e soprattutto tanta voglia di uscire e di cambiare la posizione in classifica. Sarà una partita strana dove i dettagli e i minibreak la faranno da padroni. Contiamo in un grande pubblico che ci aiuti e ci sia da supporto nei 40 minuti».Bobby Jones: «Come sempre affrontiamo una squadra da non sottovalutare e per la quale ci siamo preparati con accuratezza durante la settimana. Personalmente mi sento pronto a questa ennesima sfida in cui non dovrà mancare, come sempre, una grande concentrazione mentale anche perché da qui in avanti ogni match è importante ai fini del risultato finale della stagione».Marco Ramondino, tecnico avversario, spiega che «Per noi questa è stata una settimana lineare: la squadra si è allenata bene e sta cercando di proseguire nella direzione intrapresa già nella gara con Trapani, in cui si sono viste tante cose positive su entrambe le metà campo e che dobbiamo cercare di riproporre anche in trasferta, come già accaduto a Siena. Rieti è una delle favorite per la vittoria finale del campionato e fa della durezza, della fisicità e della capacità di controllare i ritmi le caratteristiche principali del proprio gioco. Rieti ha una eccellente abilità ad attaccare l’area sia spalle a canestro sia con le penetrazioni; dal canto nostro dovremo riuscire a non accontentarci della prima soluzione offensiva a nostra disposizione in modo da evitare le situazioni statiche che esaltano la loro difesa».Secondo l’ex nazionale Luca Garri «Le cose sono migliorate da quando sono arrivati Lydeka e Bertone, che ci hanno portato entusiasmo ed energia e questo si è visto in campo. Siamo al tempo stesso consapevoli di avere ancora grandi margini di miglioramento. Il successo su Trapani è stato fondamentale visti i risultati delle altre squadre: una sconfitta non ci avrebbe allontanato dalla zona salvezza, volevamo la vittoria a tutti i costi. Rieti è la squadra più in forma del campionato, fa della fisicità un punto di forza: gioca molto bene ed è in grandissima fiducia. Sarà necessario controllare il ritmo della gara, visto che i laziali possono contare su un fattore campo importante».: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: 7 Alibegovic, 11 Blizzard, 12 Buffo, 13 Ndoja, 15 Garri, 16 Lusvarghi, 22 Viglianisi, 25 Bertone, 31 Gergati, 34 Spizzichini. All. Ramondino.: Noce (Lt), Gagno (Tv), Callea (Ss).Eurobasket Roma-TreviglioLatina-ScafatiBiella-LegnanoBergamo-OrlandinaCassino-AgrigentoTrapani-SienaCasale Monferrato-Virtus RomaVirtus Roma 30Rieti 28Bergamo 26Orlandina e Latina 24Casale Monferrato Treviglio, Agrigento e Biella 22Scafati 20Trapani 18Siena 17Eurobasket Roma 16Tortona 14Legnano 8Cassino 4