Npc, novità per i tifosi: attivato il merchandising online del club amarantoceleste

RIETI - Kienergia Rieti comunica a tutti i propri tifosi che è stato «attivato il merchandising on-line del club amarantoceleste. Collegandosi alla pagina web https://geff.store/rieti, i tifosi avranno la possibilità di acquistare i capi di abbigliamento della Npc Rieti Pallacanestro della stagione 2021-22 comprese le edizioni limitate delle divise da gioco, in colorazione oro bianco e nero, utilizzate dalla formazione di coach Ceccarelli in occasione della Coppa Italia Lnp».

«Scegliere il capo di abbigliamento Npc Rieti non è mai stato così facile, basta andare su https://geff.store/rieti, selezionare il prodotto con relativa taglia e quantitativo, se si desidera personalizzare anche le maglie da gioco con il proprio nome ed in pochi giorni la merce selezionata arriverà comodamente a casa. Sarà possibile inoltre, grazie alla collaborazione con il fornitore Geff, acquistare il completo da gioco Npc Rieti al prezzo scontato di 60 euro inserendo il codice coupon al momento dell’ordine (Oronero per la divisa trasferta Coppa Italia, Orobianco per la divisa casa Coppa Italia, Casa per la divisa casalinga del campionato e Trasferta per la divisa da trasferta del campionato. Oltre alle divise, a disposizione dei nostri tifosi tanti altri prodotti come le felpe, le polo, le classiche mascherine o le divise della Supercoppa Lnp».