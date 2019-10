RIETI - Spalle voltate alla squadra durante la presentazione e poi fuori dal palazzo al momento della palla a due. La Curva Terminillo prosegue nel peggiore dei modi la vicenda legata alla squalifica del campo per i cori contro Napoli. Al momento di uscire dal palazzo gli ultras hanno steso uno striscione con la scritta «Godetevi il teatro». Un gesto che ha fatto infuriare il resto del pubblico che li ha fischiati all'uscita dal palazzo e, per tutta risposta, ha dato vita ad un primo quarto di tifo intensissimo dalle tribune. La scelta fatta dagli ultras potrebbe rappresentare un punto di non ritorno nei rapporti tra Curva e società. © RIPRODUZIONE RISERVATA