PalaSojourner con una sola tribuna, il prefetto di Rieti vieta trasferta ai tifosi della Sutor

RIETI - Kienergia Rieti comunica che in occasione della partita di campionato contro la Sutor Montegranaro in programma domenica 9 gennaio alle 18.00, il Prefetto di Rieti ha emesso un’ordinanza con la quale si vieta la vendita dei tagliandi per il match ai residenti nella Regione Marche (vista la disponibilità di una sola tribuna e la storica rivalità fra le tifoserie di basket delle due città, ndr). Per quanto sopra, al momento dell’acquisto dei biglietti verrà chiesto di esibire un valido documento di identità al fine di verificare l’apposita residenza.



In base alle vigenti normative nazionali, si potrà accedere al PalaSojourner soltanto se in possesso di super Green Pass da esibire ai varchi di accesso e con mascherina che dovrà obbligatoriamente essere del modello FFP2.



Al fine di contenere il contagio da Covid 19 inoltre, si informa che la capienza dell’impianto viene ridotto al 35% e pertanto i biglietti disponibili alla vendita saranno circa 250. Una volta raggiunta la quota vendita non sarà più possibile acquistare ulteriori tagliandi.



Di seguito gli orari della biglietteria:

Mercoledì 16:00 - 18.00;

Venerdì 16:00 - 18:00;

Sabato 10:30 - 12:30.

Per ulteriori informazioni, contattare la seguente email: biglietteria.npc@gmail.com