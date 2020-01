CLASSIFICA

RIETI - Al termine della VI di ritorno, nel girone Ovest c'è ancora una vetta per due: Torino e Casale vincono entrambe, ma dietro è una vera bagarre. La Reale Mutua nell'anticipo di sabato supera Latina, 92-68 il punteggio finale, grazie ad una ripresa perfetta, dove il team di Cavina crea il solco, con un parziale decisivo di 52-31. Pinkins chiude con 26 punti, ottime le prove di Alibegovic e Diop.Si riscatta anche Casale, che batte in maniera netta la Bcc Treviglio: 85-65 il finale del PalaFerraris, dove a brillare maggiormente è DeShawn Sims con la sua doppia doppia (20 punti e 11 rimbalzi). Il derby tra Agrigento e Capo D'Orlando, va ai padroni di casa che tra le mura amiche trionfano 74-63. La coppia James-Ambrosin guida la M Rinnovabili al successo, mentre per l'Orlandina il migliore è Kinsey, autore di 20 punti.Vince anche Biella, che spazza via l'Ebk 91-59 e resta al secondo posto. Bortolani è pazzesco, sigla 30 punti e mette in luce ancora il suo enorme talento, l'Ebk ancora penultima in graduatoria, sabato sfiderà Rieti. Al PalaSojourner la Npc trova il terzo sigillo consecutivo, anche Bergamo è battuta 86-76. È sempre la Npc di Cannon, trascinatore immenso di questa squadra con 32 punti, ottimo anche il lavoro di capitan Vildera, che si prende i giusti meriti con 18 punti e ben 13 rimbalzi.Scafati batte Tortona e la raggiunge in classifica, 82-74 il finale. La formazione campana centra così il bis e rientra in zona playoff: JJ Frazier con 20 punti, 10 rimbalzi e 5 assist è il migliore della Givova, tra le file della Bertram positiva invece la prova di Grazulis, 24 punti e 10 rimbalzi. Torna al successo anche Napoli, che in casa concede solo 49 punti a Trapani: 62-49 al termine dei quaranta minuti. Per il team di Sacripanti decisive le prove di Sandri e Monaldi, mentre per Trapani non bastano i 14 punti dell'ex Rieti Bonacini.Torino e Casale 26Agrigento e Biella 24Rieti 22Tortona, Scafati e Trapani 20Latina, Treviglio e Napoli 18Orlandina 12Ebk 10Bergamo 8