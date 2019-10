Zeus Npc Rieti (4) - Benacquista Latina (6) 60% - 40%

(mercoledì 30 ore 21.00, Gagliardi, Longobucco e Bonfante)

Gevi Napoli (2) - Orlandina (4) 55% - 45%

(giovedì 31 ore 21.00, D'Amato, Maschio e Minianti)

Reale Mutua Torino (6) - Eurobasket Roma (0) 80%-20%

(mercoledì 30 ore 20.30, Radaelli, Martellosio e Barbiero)

Givova Scafati (2) - Bcc Treviglio (4) 55 % - 45%

(mercoledì 30 ore 20.45, Beneduce, Catani e Mottola)

Edilnol Biella (4) - Bertram Tortona (4) 50% - 50%

(mercoledì 30 ore 20.30, Boscolo, Yang e Pellicani)

M Rinnovabili Agrigento (4) - 2B Control Trapani (4) 50% - 50%

(mercoledì 30 ore 20.30, Di Toro, Ferretti e Pecorella)

Novipiù Casale Monferrato (6) - Bergamo Basket (4) 75% - 25%

(mercoledì 30 ore 20.30, Gagno, Maffei e Almerigogna)

CLASSIFICA

RIETI - Primo turno infrasettimanale della stagione, tra domani e giovedì infatti scenderanno in campo tutte le 14 protagoniste del girone Ovest. Ben tre i derby in programma, Napoli-Orlandina di giovedì chiuderà la V giornata. L'Ebk ha esonerato Luciano Nunzi, l'ex Rieti, paga il pessimo avvio, al suo posto è in arrivo Maffezzoli, assistente in numerose panchine in serie A e vice di Sacchetti in nazionale. Vigile sul mercato Napoli, infatti oltre a Portannese accostato ai partenopei, la formazione di Sacripanti potrebbe inserire un altro lungo.Rieti, davanti al proprio pubblico, dopo aver buttato due punti sul campo di Capo D'Orlando, nel derby laziale dovrà rialzare immediatemente la testa. Di fronte c'è Latina, protagonista di un buon inizio, farà di tutto per strappare una vittoria al PalaSsojourner.La cura Sacripanti finora ha funzionato, ma per dare continuità alla vittoria di Scafati, c'è bisogna di trovare il primo successo casalingo. Attenzione però agli ospiti, reduci dai successi di Trapani e Rieti.La capolista dopo la bella vittoria su Tortona, per rimanere in vetta dovrà superare l'Ebk, attesa da una prova d'ogoglio dopo l'esonero di Nunzi. I romani in crisi di risultati, devono cercare di risalire la china, ma contro la Reale appera veramente un'impresa ardua.Scafati se vorrà dare un segnale al campionato deve battere Treviglio e rimettersi in corsa delle altri concorrenti. Perdichizzi sa che non può perdere un'altra partita tra le mura amiche, per questo servirà una grande prova di squadra per battere Treviglio, in grado già di battere Torino in trasferta.Per entrambe c'è la possibilità di riscattare le sconfitte nei derby di domenica, in una sfida che si preannuncia equilibratissima. Biella in casa finora ha fatto 2 su 2, di fronte una Bertram che se vuole puntare in alto, non dovrà fallire un'altra occasione.Indecifrabile l'esito del derby siciliano tra Agrigento e Trapani, match nel quale entrambe le compagini vorranno ben figurare. La Fortitudo, dopo il rinvio della gara di Treviglio, ha avuto tutto il tempo necessario per preparare il derby, dove vorrà dare continuità alle ottime prestazioni offerte finora. Gli ospiti invece, reduci dalla vittoria su Roma, sono attesi da un test provante.Tre vittorie consecutive per la Junior, forse la squadra più in forma del momento, ma per rimanere in alto c'è da battere Bergamo: impegno sulla carta alla portata per la formazione di Ferrari, ma attenzione ai lombardi, sabato dati per spacciati sul meno 20 a Latina, hanno recuperato lo svantaggio, con il match deciso solo nelle ultime battute.Torino 6Latina 6Casale 6Agrigento * 4Treviglio* 4Orlandina 4Rieti 4Biella 4Tortona 4Trapani 4Bergamo 4Napoli 2Scafati 2Ebk Roma 0* una partita in meno