Bergamo Basket (8) - Edilnol Biella (26) 35% - 65%

(sabato 8 ore 18.00, Tirozzi, Longobucco e Marzulli, and. 58-75)

Bcc Treviglio (24) - Orlandina Basket (12) 75% - 25%

(domenica 9 ore 12.00, Dionisi, Maffei e Calella, and. 76-71)

Benacquista Latina (20) - 2B Control Trapani (26) 35% - 65%

(domenica 9 ore 17.00, Radaelli, Catani e Del Greco, and. 74-67)

Bertram Tortona (24) - Gevi Napoli (22) 55% - 45%

(domenica 9 ore 17.00, Pierantozzi, Tallon e Pazzaglia, and. 64-69)

Reale Mutua Torino (30) - Zeus Npc Rieti (24) 75% - 25%

(domenica 9 ore 18.00, Boscolo, Capurro e Almerigogna, and. 75-82)

Givova Scafati (22) - Novipiù Casale Monferrato (28) 45% - 55%

(domenica 9 ore 18.00, Cappello, Scrima e Ferretti, and. 72-64)

M Rinnovabili Agrigento (28) - Ebk Roma (14) 65% - 35%

(domenica 9 ore 18.00, Valzani, Wassermann e Bonotto, and. 77-81)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il turno infrasettimanale ha regalato parecchie sorprese: una su tutte la sconfitta esterna di Torino, che ferma la sua corsa a Napoli, 65-57 il finale, ma resta sempre in vetta a +2 su Casale ed Agrigento. Ma nel weekend si torna in campo: la Reale ospita Rieti per il riscatto, Casale va a Scafati, sfida interna invece per Agrigento. Le altre: Tortona ospita Napoli, Biella va Bergamo, Latina ospita Trapani, per Treviglio invece c’è l’Orlandina.L'Edilnol nell'infrasettimanale è caduta al supplementare contro Treviglio, perdendo così terreno da Casale ed Agrigento. Attenzione però a Bergamo, in casa nell'ultimo periodo hanno faticato quasi tutte, con Tortona e Casale che hanno addirittura perso punti.La Bcc è in striscia positiva da tre giornate e mercoledì all'overtime ha trionfato al Forum di Biella grazie alla bomba di Collins. Un'altra trasferta per l'Orlandina, a cui servirà un' impresa, sul campo di una formazione in salute.Latina è tornata a vincere battendo l'Ebk, ma a PalaBianchini arriva una delle formazioni più in forma del campionato, la 2B Control Trapani. La squadra di Parente, mercoledì guidata da un Corbett da 39 punti, ha superato Tortona e messo in fila un'altra successo chiave per la corsa ai playoff.Al PalaOltrepò arriva la Gevi Napoli, ieri sera formidabile contro Torino, cercherà di ripetere la bella prova anche in Piemonte. Di fronte però c’è una Bertram in salute, che a Trapani si è arresa solo al supplementare, vuole vincere di fronte al proprio pubblico.Infrasettimanale amaro per la Reale, ma in casa contro la Zeus è pronta a non fare sconti. Contro Napoli è arrivata la classica battuta d’arresto, Rieti invece arriverà alla sfida dopo il successo sulla Givova, stavolta non dovrà fare la vittima sacrificata, ma tentare di giocarsi le proprie carte.Scafati dopo la sconfitta rimediata a Rieti, torna al PalaMangano: a far visita arriva la Novipiù, reduce dal successo sull'Orlandina in Campania non può fallire per restare in scia di Torino.Secondo impegno interno per Agrigento, dopo il netto successo su Bergamo, per la compagine di Cagnardi c'è l'ostacolo Roma. L'Ebk mercoledì si è frantumata nell'ultimo quarto del derby laziale contro Latina, dopo aver condotto per 30', in Sicilia cercherà sicuramente il riscatto.