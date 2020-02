CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Diverse le sorprese al termine della VIII giornata di ritorno nel girone Ovest di serie A2: Torino blinda la vetta e tenta una mini fuga. Tra le inseguitrici, Biella raggiunge Casale ed Agrigento, più dietro è lotta vera per gli altri piazzamenti playoff. Accesa anche la corsa alla salvezza, Orlandina e Bergamo non mollano, ma vince solo l'Ebk Roma.Il big match tra Torino e Agrigento va alla Reale Mutua, 86-72 il finale, che conferma così la testa del girone. Parte meglio Agrigento, Easley prova a tracciare il solco, ma Cavina cala i suoi assi migliori e Torino ricuce immediatamente lo strappo. Ristabiliti gli equilibri, Diop fa un ottimo lavoro nel pitturato, ma Agrigento grazie alle triple di Pepe si tiene in partita, decisivi Marks e Alibegovic, che al rientro dagli spogliatoi hanno una marcia in più, trascinando Torino al successo.Cade Casale al PalaFerraris: Trapani è ancora indigesta per la Novipiù, stavolta sconfitta pesantemente, 52 a 77. Splende Trapani, che trova la sesta vittoria nelle ultime sette uscite, con una classifica che si fa sempre più importante per gli uomini di Parente: a Casale, decisivi Corbett, Goins e Renzi.Al Forum di Biella, la Edilnol stende Rieti 93-64. Figuraccia per gli amarantocelesti, mai stati in partita, che cadono sotto i colpi di Massone, grande protagonista del match con 19 punti e 6 assist, e Omogbo, che si iscrive a referto con 16 punti.A Capo D'Orlando trionfa la Bertram, che batte i padroni di casa 75-88. Nonostante l'ottima prova di Laganà, monumentale con 38 punti, sul finale di gara si evidenziano tutte le differenze tra i due roster: Grazulis firma il successo per Tortona, che ancora una volta sfrutta al meglio le armi Sanders e Severini.Fra Treviglio e Latina, sorride la Bcc: termina 69-65, per i pontini è la nona sconfitta in 11 gare. I liberi di Borra e Caroti regalano il successo al team di Vertemati, guidato da un positivo Collins, autore di 19 punti.Scivola Scafati in casa, al PalaMangano passa l'Ebk Roma, 68-72 il punteggio. La Givova fallisce così il poker, di fronte ad una Ebk in grado di espugnare il campo dei gialloblù, disputando una grande prova sul piano difensivo e mettendo così in fila dopo Rieti, anche Scafati.Napoli supera Bergamo sul finale, non senza soffrire e torna così al successo, 77-75 il punteggio. Bergamo non molla di un centimetro, lotta per tutta la gara e cede solamente di fronte al grande ex di turno: è infatti Roderick a piegare gli ospiti nelle battute finale del match e a riportare la Gevi alla vittoria.Torino 30Casale, Agrigento e Biella 26Tortona e Trapani 24Rieti, Treviglio e Scafati 22Napoli 20Latina 18Ebk Roma 14Orlandina 12Bergamo 8