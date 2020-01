Reale Mutua Torino (24) - Benacquista Latina (18) 60% - 40%

(sabato 18 ore 20.30, Ciaglia, Marota e Maschietto, and. 77-79)

Edilnol Biella (22) - Ebk Roma (10) 55% - 45%

(domenica 19 ore 16.00, Di Toro, Raimondo e Barbiero, and. 79-68)

Novipiù Casale Monferrato (24) - Bcc Treviglio (18) 60% - 40%

(domenica 19 ore 18.00, Ursi, Gagno e Giovannetti, and. 68-59)

M Rinnovabili Agrigento (22) - Orlandina Basket (12) 60% - 40%

(domenica 19 ore 18.00, Valleriani, Salustri e Capurro, and. 68-59)

Zeus Npc Rieti (20) - Bergamo Basket (8) 60% - 40%

(domenica 19 ore 18.00, Pazzaglia, Chersicla e Almerigogna, and. 80-74)

Givova Scafati (18) - Bertram Tortona (20) 50% - 50%

(domenica 19 ore 18.00, Masi, Wessermann e Marzulli, and. 71-81)

Gevi Napoli (16) - 2B Control Trapani (20) 50% - 50%

(domenica 19 ore 18.00, Foti, Ferretti e Bonotto, and. 83-75)

RIETI - Dopo un turno infrasettimanale che ha regalato diversi colpi di scena, domani è già tempo di tornare in campo: sarà Torino - Latina ad aprire la XIX giornata del campionato di serie A2. A partire dalle 16.00 di domenica, il resto del programa.Torino con la vittoria sul campo dell'Ebk Roma ha raggiunto Casale in vetta, ma per confermare il primato c'è da battere Latina, sconfitta tra le mura amiche da Rieti. All'andata ebbero la meglio proprio i pontini, ma nell'anticipo della VI giornata, i favori del pronostico sono tutti per una Reale Mutua, che non può più perdere colpi.L'Edilnol Biella dopo aver dominato la prima parte di stagione, solo una vittoria con Torino nel ritorno, è reduce da quattro sconfitte consecutive. Per dimostrare di non essere in caduta libera, la compagine di Galbiati è attesa dall'esame Eurobasket, che al Forum va a caccia di punti fondamentali per la corsa salvezza.Nel posticipo della V giornata la Bcc di Vertemati si è fatta sorprendere al PalaFacchetti da Scafati e domenica va a Casale per un test difficilissimo. I padroni di casa devono proteggere la vetta del campionato e riscattare il brutto passo falso sul campo di Bergamo.Dopo la sconfitta contro Trapani, Agrigento è attesa da un altro derby e al PalaMoncada ospita l'Orlandina. Sfida insidiosa per i padroni di casa, con l'Orlandina che nell'infrasettimanale ha messo al tappeto Napoli e per il derby butterà nella mischia anche l'ultimo arrivato Elmore.Sfida cruciale per la Zeus Npc, che al PalaSojourner ha la possibilità di allungare a tre la striscia di vittorie consecutive. Attenzione però agli ospiti, nelle ultime giornate sono tornati a essere la formazione di inizio stagione e mercoledì battendo Casale hanno realizzato una vera e propria impresa.La Givova dopo il colpo sul campo di Treviglio, torna al PalaMangano, dove ospiterà la Bertram Tortona. Piemontesi che già per la sfida di Scafati, potrebbero cambiare volto: infatti dovrebbe debuttare Luca Severini, mentre per la prossima settimana è atteso Jamarr Sanders, entrambi in passato alla corte di Ramondino a Casale.Napoli dopo la sconfitta di Capo D'Orlando torna al PalaBarbuto, dove potrà contare su Antonio Iannuzzi, l'ultimo mossa di mercato della dirigenza partenopea per tentare di risollevare le sorti del team di Sacripanti.Di fronte ci sarà Trapani, tra le più in forma del campionato, con una striscia di quattro vittorie consecutive.