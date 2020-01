CLASSIFICA

RIETI - Anche al termine della V di ritorno, nel girone Ovest regna ancora l'incertezza: non c'è una dominatrice assoluta e ora anche la lotta salvezza rischia di riaprirsi seriamente. Casale Monferrato, fino a ieri capolista solitaria, cade in volata sul campo del fanalino di coda Bergamo: 70-68 il finale, grazie ad un canestro di Allodi allo scadere, per la Novipiù non bastano i 25 punti di un ottimo Sims.Torino battendo l'Ebk in trasferta 92 a 87, raggiunge Casale al comando della classifica e in virtù dello scontro diretto favorevole balza al comando della graduatoria. Pinkins e Marks, si iscrivono a referto con 21 punti, per il primo anche 14 rimbalzi catturati, per Roma 27 i punti siglati da Amici. Il derby siciliano tra Trapani ed Agrigento, se lo aggiudicano i padroni di casa per 63 a 56.Corbett a condanna Agrigento e nel finale mette il sigillo al match, del quale con i suoi 21 punti, è il miglior realizzatore. L'altro derby di giornata finisce al supplementare: 91-85 il finale a favore di Tortona, che rifila un'altra sconfitta a Biella. All'overtime Biella non molla ma è la Bertram a trionfare, grazie anche ai 32 punti e 10 rimbalzi di Grazulis, vero dominatore del match.Rieti dopo due mesi dall'ultima gioia esterna, torna a vincere in trasferta: il derby laziale contro Latina termina 74-72. Cannon è il vero trascinatore degli amarantocelesti con 24 punti, mentre per i pontini il migliore è Bolpin con 15 punti, che tenta fino alla fine di ribaltare il match.Trionfa anche l'Orlandina, che nel frattempo ha ufficializzato l'ex Trieste Elmore, guidata da Mobio e Laganà ( 20 e 22 punti), supera la Gevi Napoli 72-63. Decisiva la terza frazione, dove il team di Sodini mette le mani sul match e respinge gli attacchi della Gevi, trascinata da Sherrod, autore di 24 punti e 12 rimbalzi.Stasera volgerà al termine la V giornata, con la sfida tra Scafati e Treviglio.Torino e Casale 24Agrigento e Biella 22Tortona, Trapani e Rieti 20Treviglio * e Latina 18Scafati * e Napoli 16Orlandina 12Ebk 10Bergamo 8* una partita in meno