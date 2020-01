CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 09:51

RIETI - Il colpo della IV di ritorno lo fa Casale, che nel big match di giornata supera Biella e vola al comando solitario della classifica. Cade così l’inviolabilità casalinga stagionale del Forum: i padroni di casa non possono far nulla di fronte alla prova di forza della squadra di Ferrari, guidata al successo dal trio Roberts, Sims e Martinoni.Bella la sfida tra Agrigento e Treviglio: trionfano i siciliani in rimonta, con James che ribalta il punteggio siglando 35 punti. L’americano di Agrigento risponde al connazionale Collins, che chiude con 32 punti.L’altro derby piemontese di giornata se lo aggiudica Torino, che supera 76-70 Tortona e resta così a meno due dalla vetta. Per i bianconeri non basta l’ottima prova del duo Gaines-Grazulis, di fronte a una Torino ben organizzata che centra la vittoria anche grazie alle ottime prove di Toscano e dell’ultimo arrivato Bushati, entrambi autori di 17 punti.Dopo un primo tempo ad armi pari, Rieti scappa nella ripresa e manda ko l’Orlandina. Fondamentali l’apporto di Stefanelli e Filoni in difesa, buon debutto di Raffa, che si fa trovare pronto ed è il migliore con Cannon: 18 punti per l’ex Agrigento, mentre l'ex Virtus Roma chiude con 17.Vince anche Latina, prossima avversaria della Npc (mercoledì 15 gennaio alle 20 al PalaBianchini) che passa 75-79 al PalaAgnelli di Bergamo. La squadra di Gramenzi trionfa in volata: decisivi i 18 punti di Pepper e i 14 di Moore.Trapani batte l’Ebk tra le mura amiche del PalaIlio, 72-61 il finale. Una vittoria che è arrivata dopo un finale caldo di partita: Mollura tra le file trapanesi rimedia l’espulsione, Roma accorcia fino al meno 6, ma arriva la bomba di Spizzichini dall’angolo che regala i due punti al team di Parente.Il derby campano se lo aggiudica Napoli, che all’overtime stende 75-68 i cugini della Givova, assicurandosi un 2-0 che potrebbe essere chiave per il discorso playoff. Il team di Sacripanti si aggrappa a Diego Monaldi, che domina il supplementare e regala il successo ai partenopei.Casale 24Agrigento, Biella e Torino 22Tortona, Rieti, Latina, Trapani e Treviglio 18Napoli e Scafati 16Ebk e Orlandina 10Bergamo 6