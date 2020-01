CLASSIFICA

RIETI - Una vetta in due. Nel primo turno del 2020, Biella cade a Latina, ne approfitta Casale, che vince la sfida interna contro Napoli e raggiunge l'Edilnol al primo posto. La Junior di Ferrari, dopo un primo tempo terminato con i partenopei avanti, cresce nella ripresa e vince di 15 lunghezze, 77-62 finale. Ottime le prove di Sims e Martinoni.Al PalaBianchini arriva la terza sconfitta consecutiva in trasferta di Biella, 72-67 punteggio finale con i pontini che tornano al successo dopo 5 sconfitte. Per Latina grande prestazione di Bernardo Musso, autore di 19 punti, mentre per gli ospiti non bastano gli ottimi numeri di Saccaggi e Polite.A Scafati va ko anche Agrigento, 90-73 il punteggio del PalaMangano, con un Frazier imprendibile: per l'ex Npc 14 punti e 14 assist, positivo anche l'impatto di Stephens, autore di 22 punti.Torino vince a Treviglio nel segno di Diop: la compagine di Cavina corsara al PalaFacchetti 68-80, si gode l'ennesima prestazione super del prospetto senegalese, autore di 19 punti e 7 rimbalzi.Tortona vince il posticipo del sedicesimo turno grazie ad un primo tempo dominato, chiuso sul +21. Rieti tenta la reazione aggrappandosi al solo Cannon, maestoso con 31 punti, ma è troppo tardi: la Bertram supera i reatini in classifica, ribaltando anche la differenza canestri.Ne derby siciliano tra Orlandina e Trapani, la formazione paladina crolla e il team di Parente passeggia al PalaFantozzi: 47-77 al quarantesimo, Corbett e Renzi trascina i granata al successo.La sfida salvezza tra Ebk e Bergamo va ai romani, 85-74 il finale con la compagine di Maffezzoli resa grande da Alessandro Amici: 26 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, per 40 di valutazione.Casale e Biella 22Agrigento e Torino 20Tortona e Treviglio 18Rieti, Scafati, Trapani e Latina 16Napoli 14Ebk e Orlandina 10Bergamo 6