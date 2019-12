CLASSIFICA

RIETI - Verdetti importanti al termine della penultima giornata del girone d'andata: Biella perde a Scafati ma è ancora in vetta al girone Ovest, Torino batte Casale e torna seconda, Rieti scivola a Trapani ed è fuori dalla zona playoff, vittoria dell'Orlandina su Casale nella sfida salvezza contro Bergamo.Dopo una striscia di sette sconfitte consecutive Biella cade a Scafati 59-53, non perdendo però il primato in classifica. Attacchi con le polveri bagnate nella sfida del PalaMangano, dove i padroni di casa grazie ad una prova d'orgoglio sfruttano il fattore campo e mettono in cassaforte due punti vitale importanza.Senza storia il derby piemontese tra Casale e Torino, vinto dagli ospiti 63-85. La Reale di Cavina, al terzo successo consecutivo, domina al rimbalzo e guidata da Alibegovic, Pinkins e dal solido Toscano, espugna il campo di una diretta concorrente con una prova di forza.Al secondo posto con le due piemontesi c'è anche Agrigento, che trionfa a Napoli con il punteggio di 64-74. Sugli scudi la coppia Usa di Cagnardi, Easley e James chiudono con 24 e 16 punti, mantenendo Agrigento tra i piani alti del campionato. Seconda battuta d'arresto consecutiva per Latina, sconfitta 83 a 77 sul campo di Tortona: non bastano per i pontini le ottime prove di Ancellotti, Pepper e Musso di fronte ai 20 punti di Gaines e la doppia doppia di Pullazzi (12 pt, 12 rimbalzi).Treviglio soffre ma batte una combattiva Ebk Roma: al PalaFacchetti termina 75-71. L'Ebk con un americano in meno era sul +6 a 30'' dal termine si fa rimontare dalla Bcc, che trova in D'Almeida il protagonista assoluto di un finale caldissimo, dove a decidere il match sono state le bombe di Pacher e Reati. Cade anche Rieti a Trapani, la squadra siciliana si impone 77 a 66.La 2B Control decimata e in campo con i giovanissimi Tartamella e Pianegonda, out infatti l'americano Goins e Bonacini, batte una deludente Zeus Npc, che nonostante i 25 punti di Brown deve fare i conti con un'altra sconfitta lontano da casa.La sfida tra le ultime della classe va all'Orlandina, che batte 67-54 Bergamo, sempre più fanalino di coda. I padroni di casa ringraziano Marco Laganà, che con i suoi 20 punti e 10 rimbalzi, mette le mani sul match e torna a far respirare il team di Sodini.Biella 18Agrigento, Torino e Casale 16Tortona, Latina e Treviglio 14Trapani e Rieti 12Napoli e Scafati 10Ebk Roma e Capo D'Orlando 6Bergamo 4