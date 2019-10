Benacquista Latina (4) - Bergamo Basket (4) 60%-40%

(sabato 26, ore 20.00, Ursi, Pellicani, Marzulli)

Eurobasket Roma (0) - 2B Control Trapani (2) 30%-70%

(sabato 26, ore 17.00, Gagliardi, Marota, Mottolla)

Orlandina Basket (2) - Zeus Energy Rieti (4) 40%-60%

(domenica 27, ore 18.00, Radaelli, Tallon, Barbiero)

Givova Scafati (2) - Gevi Napoli (0) 60% - 40%

(domenica 27, ore 18.00, Pierantozzi, Terranova, Bramante)

Bertram Tortona (4) - Reale Mutua Torino (4) 50%-50%

(domenica 27, ore 18.00, Cappello, Di Toro, Longobucco)

Novipiù Casale Monferrato (4) - Edilnol Biella (4) 55% - 45%

(domenica 27, ore 18.00, Caforio, Talascio)

Treviglio - Agrigento

rinviata al 5 dicembre

CLASSIFICA

RIETI - Una quarta giornata ricca di grandi sfide, quella che partirà domani con gli incroci tra Eurobasket -Trapani, nel pomeriggio, mentre in serata c'è Latina - Bergamo. Inizialmente in programma domani, Treviglio-Agrigento è stata rinviata al 5 dicembre, quando i bergamaschi faranno ritorno nel proprio palazzetto. Ben tre i derby che andranno in scena domenica: su tutti spicca il big match tra Tortona e Torino.La sconfitta di Biella, allo scadere con tripla di Pepper fallita allo scadere, è già alle spalle per Latina, chiamata domani al riscatto tra le mura amiche. L'avversario però non è da sottovalutare, Bergamo ha già collezionato due vittorie casalinghe, mentre ha faticato lontano dal PalaAgnelli, chissà se già da domani proverà ad invertire l'inerzia.L'Ebk di Nunzi dovrà vincere, per cercare di smuovere una classifica che inizia a farsi preoccupante e per non mettere a rischio la panchina del tecnico romano. L'ultima uscita con Tortona è stata incoraggiante, ma domani di fronte c'è Trapani dell'ex Amici, che va a caccia di una vittoria, dopo due sconfitte consecutive.Rieti cerca il primo successo esterno, dopo le due prove convicenti che hanno lanciato la formazione di Rossi al terzo posto. L'Orlandina, ancora orfana di Lucarelli e Kinsey, è riuscita a sbloccarsi nel derby contro Trapani e domenica farà di tutto per complicare la vita alla compagine amarantoceleste.Le grandi deluse di questo avvio si affrontano nel derby campano. A pagare le spese del brutto avvio sono stati i due tecnici, Griccioli e Lulli, rimossi dall'incarico, per far spazio al ritorno di Perdichizzi da una parte, mentre a Napoli è giunto Pino Sacripanti. Difficile che il cambio in panchina abbia già portato gli effetti sperati in pochi giorni, ma entrambe hanno bisogno dei due punti: Scafati per rientrare nel treno delle prime 8, Napoli per cancellare lo zero in classifica.Gli occhi puntati saranno tutti per il big match della IV giornata, il derby tra Tortona e Torino, due grandi favorite per la vittoria finale. Siamo solo agli inizi, ma le due formazioni si conoscono già bene: si tratta infatti del terzo confronto, nei precedenti hanno avuto la meglio gli uomini di Ramondino, vittoriosi nel girone di Supercoppa e in finale.Posta in palio altissima anche nell'altro derby piemontese di giornata, dove si preannuncia una sfida equilibratissima. I padroni di casa, domenica scorsa hanno espugnato Napoli, sono in crescita di condizione anche grazie all'impatto che stanno avendo Roberts e l'ex Sims. Biella, finora protagonista di un buon avvio, ha messo in difficoltà Torino alla prima, per poi mettere in fila due vittorie, su Ebk Roma e Latina.Treviglio 4Biella 4Rieti 4Agrigento 4Torino 4Tortona 4Casale 4Bergamo 4Latina 4Scafati 2Capo D'Orlando 2Trapani 2Ebk Roma 0Napoli 0